De ‘Jirafales’ a ‘Arturo de la Barrera’: los maestros más recordados de la televisión mexicana

Para conmemorar el Día del Maestro, normalmente se recuerdan aquellas películas e historias inspiradoras, así como personajes clave dentro de la cultura pop. Es por ello que en VMÁS te mostramos algunos de los maestros más queridos precisamente de la televisión mexicana. Y es que cada generación tiene a su figura emblemática en la TV, personajes que permanecen en la historia y en la memoria de la audiencia, trascendiendo generaciones. Algunos de estos personajes no son parecidos a los maestros de la vida real y cotidiana; sin embargo, han mantenido presente esta importante profesión.

EL PROFESOR JIRAFALES DE ‘EL CHAVO DEL 8’ Interpretado magistralmente por el saltillense Rubén Aguirre, el nombre de ‘Profesor Jirafales’ hacía referencia a su estatura y a los chistes que recibía constantemente de otros personajes. La comedia fue la principal “arma” de Aguirre, quien, además de ser el eterno enamorado de la madre de ‘Quico’, se convirtió en mentor de él, de ‘El Chavo’ y de ‘La Chilindrina’. En ocasiones incluso fungía como guía moral tanto de los niños como de los adultos de la popular vecindad, acompañado de frases como “ta ta tá”.

‘Jirafales’ siempre se mostró como un caballero: con flores en mano, un puro en la boca y un sombrero que se quitaba cada vez que veía a su eterna enamorada, ‘Doña Florinda’. Su voz, su imagen y su eterno amor por Saltillo acompañaron al querido profesor no sólo en México, sino en toda Latinoamérica, algo que quedó de manifiesto tras su muerte en 2016.

LA MAESTRA LUPITA DE ‘VIVAN LOS NIÑOS’ En 2003 llegó a la programación vespertina la telenovela infantil ‘Vivan los Niños’, una exitosa adaptación de la original ‘Carrusel de las Américas’. En esta ocasión, la protagonista que robó el corazón de la audiencia y se convirtió en defensora de los niños fue la ‘Maestra Lupita’, interpretada por Andrea Legarreta, quien dejó momentáneamente la conducción para enfocarse en esa etapa actoral.

Dulce, preocupada, valiente y paciente, la maestra fue testigo de las aventuras, travesuras y hasta de los problemas de sus alumnos y sus familias. Su tono de voz, su cabello rojo con corte bob, su estilo y sus pensamientos idealistas quedaron grabados en el público infantil y en la imagen tierna de una maestra amigable. En 2018, la producción del programa ‘Hoy’ realizó una reunión con el elenco 15 años después, donde los niños ya crecidos mostraron su cariño y agradecimiento hacia su “Maestra Lupita”.

EL PROFESOR MEMELOWSKY DE ‘ODISEA BURBUJAS’ En la televisión educativa, el profesor Memelowsky fue un referente. Interpretado por Ramón López Carrasco, era el sabio líder del grupo en ‘Odisea Burbujas’. Junto a Patas Verdes, Mafafa Musguito, Mimoso Ratón y Pistachón Zig-Zag, vivía aventuras relacionadas con la ciencia, la naturaleza y los viajes en el tiempo, enfrentando siempre al temido Ecoloco.

ARTURO DE LA BARRERA DE ‘TERESA’ Uno de los profesores más populares dentro de la cultura pop mexicana es ‘Arturo de la Barrera’, protagonista y uno de los galanes de la ambiciosa y calculadora ‘Teresa’. El personaje fue interpretado por Sebastián Rulli, quien compartió créditos con su ahora pareja sentimental, Angelique Boyer, además de Aarón Díaz, Ana Brenda Contreras, Cynthia Klitbo y un gran elenco comandado por José Alberto Castro.

Como era de esperarse al tratarse del galán de la historia, el personaje era atractivo, sobrio, serio, inteligente y muy culto, debido a que se desempeñaba como destacado abogado, investigador y escritor.