Incendio en un buque de carga en un importante puerto chino deja al menos 25 muertos

Un buque de carga que se encontraba atracado para reparaciones en un puerto chino se incendió, causando la muerte de 25 personas, de acuerdo con lo que informaron los medios estatales de China. El barco estaba siendo reparado en los astilleros Beihai Shipbuilding Co, en el puerto de Qingdao, un importante centro de transporte marítimo en la costa noreste de China.

Una fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua identificó al barco como el Ocean Melody, que navega bajo bandera liberiana, de acuerdo al sitio web de seguimiento VesselFinder. Según informó Xinhua, a bordo del buque viajaban un total de 42 personas, de las cuales 12 fueron evacuadas sanas y salvas.

Cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde permanecen en condición estable. El incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana del jueves y fue extinguido a las 2:30 de la tarde, hora local. En vídeos difundidos en internet se podía ver a los trabajadores del barco intentando apagar el incendio. El presidente de China, Xi Jinping, dio “instrucciones importantes” para llevar a cabo con urgencia el rescate de las personas desaparecidas en el barco, informó Xinhua, añadiendo que el primer ministro Li Qiang pidió que se rescatara a las personas “atrapadas”.

Xi también pidió que se garantice que “las medidas preventivas se implementen exhaustivamente” y que se “prevengan resueltamente los accidentes graves y catastróficos”.

Beihai Shipbuilding forma parte de la Corporación Estatal de Construcción Naval de China, controlada por el Estado y el mayor astillero del mundo.