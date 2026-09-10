Sheinbaum asegura que declaraciones de Rubio sobre acciones de México contra crimen organizado son parte de campañas electorales de EU

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que este tipo de señalamientos deben entenderse también dentro del contexto político estadounidense y advirtió que México no debe convertirse en un tema utilizado con fines electorales en Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las recientes críticas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cuestionó la eficacia de la estrategia mexicana contra los grupos del crimen organizado y afirmó que los esfuerzos realizados hasta ahora “no son ni de lejos suficientes”.

“México no puede ser piñata de nadie”, afirmó la presidenta al referirse a los cuestionamientos provenientes de funcionarios estadounidenses.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno está dispuesto a mantener la cooperación con Washington en materia de seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas y al flujo de armas, pero insistió en que dicha colaboración debe darse bajo un principio que ha repetido desde el inicio de su administración: coordinación sin subordinación y respeto a la soberanía nacional .

RUBIO ELEVA EL TONO CONTRA EL GOBIERNO MEXICANO

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Marco Rubio endureciera su discurso sobre la situación de seguridad en México durante una gira por Sudamérica.

El secretario de Estado estadounidense reconoció que el gobierno mexicano ha realizado más acciones contra los grupos criminales que en años anteriores, pero sostuvo que los resultados todavía son insuficientes. Rubio afirmó además que existen extensas zonas del territorio mexicano que, a su juicio, no están bajo control efectivo del Estado y son dominadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El funcionario estadounidense también planteó que Washington espera continuar trabajando con México para enfrentar a los cárteles, aunque dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos tenga que actuar de alguna manera si considera que la amenaza no es atendida de forma suficiente.

Para Sheinbaum, este discurso contrasta con otros mensajes emitidos recientemente por funcionarios estadounidenses, quienes han reconocido avances importantes en la cooperación bilateral.

La presidenta recordó que ambos gobiernos han establecido mecanismos de coordinación para intercambiar información y combatir a las organizaciones criminales, pero bajo reglas que impiden la participación directa de agencias extranjeras en operativos dentro de territorio mexicano.

“MÉXICO NO DEBE SER PARTE DE LAS CAMPAÑAS”

Sheinbaum cuestionó que asuntos relacionados con la seguridad y el narcotráfico sean utilizados como parte del debate político estadounidense.

La presidenta insistió en que México no debe convertirse en un blanco de las disputas electorales de Estados Unidos y pidió separar la cooperación bilateral en materia de seguridad de las necesidades políticas internas de ese país.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno continuará proporcionando resultados y datos sobre las acciones emprendidas contra las organizaciones criminales, en lugar de responder únicamente a las declaraciones de funcionarios estadounidenses.

La mandataria también cuestionó la responsabilidad que corresponde a Estados Unidos frente al consumo de drogas, el tráfico de armas y las redes financieras que permiten que las organizaciones criminales operen a ambos lados de la frontera.

SHEINBAUM PRESUME RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Frente a las críticas de Rubio, la presidenta defendió los resultados de la estrategia de seguridad implementada durante su administración.

El gobierno mexicano ha reportado una reducción significativa de los homicidios y un incremento en las detenciones relacionadas con delitos de alto impacto. En enero pasado, las autoridades informaron que, desde octubre de 2024, habían sido detenidas más de 40 mil personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de más de 21 mil armas y millones de pastillas de fentanilo.

También se han reportado importantes decomisos de drogas y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos utilizados principalmente para la producción de metanfetaminas.

En una conferencia posterior, el gobierno informó que las Fuerzas Armadas habían localizado más de 2 mil 300 laboratorios y áreas de concentración vinculadas con la producción de metanfetaminas. De acuerdo con la administración federal, estas operaciones han afectado las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

Sheinbaum ha utilizado estos datos para argumentar que México sí está combatiendo de manera activa a los grupos criminales y que los resultados deben evaluarse con base en cifras y operaciones concretas.

EL DEBATE SOBRE EL FENTANILO

Otro de los puntos de fricción entre ambos gobiernos es el tráfico de fentanilo.

Sheinbaum ha insistido en que México participa en el combate al tráfico de esta droga, pero también ha cuestionado la responsabilidad estadounidense frente al consumo y la distribución de estupefacientes dentro de su propio territorio.

La presidenta ha señalado que el problema del narcotráfico no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva del suministro que sale de México, sino que debe incluir la demanda estadounidense, las redes de distribución, el lavado de dinero y el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

En meses anteriores, incluso ante cuestionamientos provenientes de funcionarios estadounidenses, Sheinbaum ha pedido que las agencias de ese país concentren parte de sus esfuerzos en investigar quién distribuye las drogas dentro de Estados Unidos, cómo se mueve el dinero y quién sostiene financieramente a las organizaciones criminales.

UNA RELACIÓN MARCADA POR LA COOPERACIÓN Y LA TENSIÓN

La postura mexicana no significa un rechazo a la colaboración con Estados Unidos. Por el contrario, Sheinbaum ha insistido en que ambos países necesitan trabajar conjuntamente para enfrentar a organizaciones que operan de manera transnacional.

De hecho, el gobierno mexicano ha reconocido que agencias estadounidenses proporcionan información que puede ser utilizada por las autoridades nacionales para iniciar investigaciones y realizar operativos. La diferencia, ha explicado la presidenta, está en que las acciones dentro de México deben ser ejecutadas por instituciones mexicanas.

El problema radica en que Washington reclama resultados más contundentes mientras México busca preservar el control de sus instituciones de seguridad y evitar cualquier intervención extranjera directa.

Por ello, las declaraciones de Rubio vuelven a colocar la seguridad y el combate al narcotráfico en el centro de la compleja relación entre los dos países.

SHEINBAUM CUESTIONA LAS CONTRADICCIONES DE WASHINGTON

La presidenta también señaló una aparente contradicción en los mensajes provenientes de Estados Unidos.

Mientras algunos funcionarios estadounidenses han reconocido avances importantes en la cooperación bilateral y han destacado acciones realizadas por las autoridades mexicanas, otros han endurecido sus críticas y sostienen que los cárteles mantienen una presencia fuera de control.

Sheinbaum consideró que esa diferencia de discursos debe analizarse con cuidado y reiteró que México continuará colaborando con Estados Unidos, pero sin aceptar una relación de subordinación.

El gobierno mexicano busca así mantener abierta la cooperación en seguridad, al mismo tiempo que responde a las presiones de Washington para incrementar las acciones contra los cárteles.

En medio de este escenario, la presidenta ha optado por colocar el debate en dos terrenos: resultados concretos en México y respeto a la soberanía nacional. Su mensaje es que el combate al crimen organizado puede ser una responsabilidad compartida entre ambos países, pero no debe convertirse en un instrumento de presión política ni en una vía para justificar la intervención de un gobierno extranjero.