Incluye el Pentágono a Elon Musk en el diseño de armas para el futuro

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Incluye el Pentágono a Elon Musk en el diseño de armas para el futuro
    El presidente Donald Trump habla con los periodistas junto a Elon Musk en la Casa Blanca, en Washington, el martes 29 de septiembre de 2026, tras reunirse con altos ejecutivos de empresas de inteligencia artificial. AP/Alex Brandon

Hegseth explicó que Musk codirigirá, junto al fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el exlíder de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, el Proyecto Meridian

WASHINGTON- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el empresario Elon Musk participará en el diseño de las armas y los sistemas militares que el país necesitará para las guerras del futuro, como parte de una nueva iniciativa del Pentágono presentada durante un discurso en la base de Marines de Quantico, Virginia.

Hegseth explicó que Musk codirigirá, junto al fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el exlíder de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, el denominado Proyecto Meridian, un programa que reunirá a funcionarios, académicos y empresarios para identificar las tecnologías y los posibles escenarios de conflicto que podrían marcar las guerras de las próximas décadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/musk-corrige-sus-palabras-ante-trump-y-habla-del-futuro-que-traera-la-superinteligencia-HI23815156

El grupo, supervisado por el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, tendrá un plazo de 120 días para presentar sus primeras conclusiones, centradas en identificar, desarrollar y desplegar las armas y sistemas que, según Hegseth, necesitarán las próximas generaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La iniciativa forma parte de un paquete de seis medidas anunciado por Hegseth durante su discurso sobre el “Estado de la Fuerza”, entre ellas la creación de un nuevo mando de cuatro estrellas dedicado a la guerra autónoma y robótica, que el Pentágono desarrollará mediante el llamado Proyecto Agincourt.

Hegseth defendió la necesidad de combinar armamento convencional de alta tecnología con grandes cantidades de sistemas autónomos y drones de menor coste, y puso como ejemplo las lecciones extraídas de la guerra de Ucrania, donde los drones se han convertido en una herramienta central de combate.

Además de la iniciativa tecnológica, el secretario anunció planes para reducir hasta un 20 % el número de generales y almirantes, crear una nueva oficina de asuntos religiosos dentro del Pentágono, reforzar las cadenas de suministro nacionales y convocar una competición nacional para construir una nueva base militar en Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Proyectos
El Pentágono
armamento

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Elon Musk

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
Andy: Protección suprema

Andy: Protección suprema
true

Sheinbaum: Ya pasaron dos años... y no hay legado

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h
La presidenta señaló que este tipo de conductas requieren mecanismos legales que permitan sancionar a los responsables y, cuando corresponda, recuperar los recursos de las personas afectadas.

Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Oferta. Octubre reunirá nuevas historias y personajes para los amantes del streaming, con producciones que recorren distintos géneros y estilos.

Octubre llega cargado de series: terror, drama, Marvel y hasta Los Kardashian en streaming