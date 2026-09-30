Musk corrige sus palabras ante Trump y habla del futuro que traerá la ‘superinteligencia’

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    Musk corrige sus palabras ante Trump y habla del futuro que traerá la ‘superinteligencia’
    Trump agradeció entonces a Musk por emplear el término «SI». Entre risas, el empresario precisó: «Superinteligencia». AP

El presidente estadounidense decidió trasladar la pregunta a Musk, quien comenzó a explicar por qué, a su juicio, los avances tecnológicos no necesariamente significarán la desaparición del trabajo

Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, Elon Musk protagonizó un breve momento que llamó la atención cuando se corrigió a sí mismo mientras hablaba sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

La escena ocurrió después de que un periodista preguntara a Donald Trump cómo imaginaba el futuro del empleo.

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El presidente estadounidense decidió trasladar la pregunta a Musk, quien comenzó a explicar por qué, a su juicio, los avances tecnológicos no necesariamente significarán la desaparición del trabajo.

Musk inicialmente utilizó el término «IA», pero se interrumpió poco después para aclarar que quería referirse a la «SI», es decir, la superinteligencia.

«Creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la IA, que... SI, perdónenme».

Trump agradeció entonces a Musk por emplear el término «SI». Entre risas, el empresario precisó: «Superinteligencia».

LA TECNOLOGÍA CAMBIARÁ LOS TRABAJOS, NO NECESARIAMENTE LOS ELIMINARÁ

Al desarrollar su respuesta, Musk sostuvo que la evolución de la inteligencia artificial y la robótica provocará importantes transformaciones en el mundo laboral. Sin embargo, comparó este proceso con otros cambios tecnológicos ocurridos a lo largo de la historia.

Como ejemplo, recordó la transformación de la informática. Según su explicación, hubo una época en la que determinadas tareas exigían realizar cálculos de manera manual, mientras que posteriormente las computadoras asumieron buena parte de ese trabajo.

Musk utilizó el cálculo de intereses bancarios como ejemplo de una actividad que actualmente nadie espera realizar manualmente. Desde su perspectiva, algo similar podría ocurrir con otros empleos: algunas funciones desaparecerán o serán automatizadas, pero al mismo tiempo aparecerán nuevas actividades y profesiones.

MUSK ANTICIPA UNA POSIBLE ERA DE ABUNDANCIA

Respecto al temor de que la automatización provoque un aumento masivo del desempleo, Musk expresó una perspectiva distinta. Consideró que la demanda de trabajadores podría mantenerse elevada a medida que surjan nuevas necesidades y ocupaciones.

También planteó que la superinteligencia y los robots podrían producir avances significativos en áreas como la medicina. En su visión, estas tecnologías podrían permitir que prácticamente cualquier persona tuviera acceso a una atención médica de un nivel muy superior al disponible actualmente.

Su pronóstico va incluso más allá de la simple sustitución de determinados trabajos. Musk planteó que el desarrollo de estas tecnologías podría conducir a una «era de abundancia», en la que la sociedad alcanzaría niveles de prosperidad mucho mayores.

En ese escenario, afirmó, el concepto de una renta básica universal podría quedar sustituido por algo todavía más amplio: una especie de renta universal elevada, derivada de la enorme capacidad productiva de la inteligencia artificial y la robótica.

Para Musk, ese futuro podría resultar tan próspero que, si las personas pudieran contemplarlo por adelantado, probablemente desearían que llegara cuanto antes.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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