Increíble: después de 16 años podría caer nieve de nuevo en Florida por tormentas en EU

MIAMI.-La ola de aire ártico en Estados Unidos provocaría nevadas este fin de semana que llegarían hasta las costas del centro de Florida, situación que no ocurre desde hace 16 años.

De acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), tras la anterior tormenta invernal que dejó este comienzo de año más de 100 muertos.

Tras haber sido la excepción a la tormenta invernal, Florida experimentará sus temperaturas más bajas en cerca de 15 años y Miami registraría hasta menos de 0 grados centígrados (menos de 30 Fahrenheit).

Este fin de semana, la masa de aire frío avanzará hacia el sur, lo que impactará dos tercios del este del país, detalló el servicio.

“¿Dijiste NIEVE en el pronóstico de este fin de semana? Hay entre 10% y 20% (de probabilidad) de ráfagas de nieve a lo largo de la costa de la noche del sábado hacia la mañana del domingo. No esperamos que se acumule en el suelo”, indicó el NWS de Tampa en sus redes sociales.

“La última vez que esto ocurrió fue el 9 de enero de 2010”, acotó.

Las nuevas nevadas se pronostican mientras los estadounidenses aún padecen los estragos de la temporada invernal que desde el fin de semana pasada dejó más de 100 muertes, según conteos de la prensa nacional, además de cortes de energía eléctrica y la cancelación de vuelos y de clases.

PRONOSTICAN OTRA TORMENTA INVERNAL EN EU

Al momento decenas de miles de personas enfrentaron el viernes su sexto día sin electricidad, mientras las Carolinas y Virginia se preparaban para una importante tormenta invernal que podría generar más nieve de la que algunas partes de Carolina del Norte han visto en años.

Se informó que el aire ártico que se desplaza hacia el sureste del país hará que las temperaturas, que ya son bajas, caigan hasta los -10º Celsius (alrededor de 10º Fahrenheit) el viernes por la noche en ciudades como Nashville, Tennessee.