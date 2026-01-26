Informes revelan que hay más de 36 mil muertos por la represión de las protestas en Irán

Más de 36.500 iraníes habrían muerto durante una brutal represión de dos días contra manifestantes antirrégimen , la más mortífera en la historia de la República Islámica, según un nuevo informe.

Las últimas estimaciones pintan una imagen horrible de la violencia que se desató en Irán el 8 y 9 de enero, cuando las fuerzas de seguridad de Teherán abrieron fuego contra miles de civiles que protestaban contra el gobierno y su fracaso en arreglar la maltrecha economía del país.

TE PUEDE INTERESAR: Siguen las protestas contra agentes de ICE en Minneapolis

Las fuerzas de seguridad iraníes han irrumpido en hospitales y arrestado a manifestantes heridos en respuesta a los disturbios; según los informes, incluso celebridades se han visto atrapadas en la represión.

A pesar de haber minimizado el número de muertos en las últimas semanas, los propios registros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica supuestamente reconocen que más de 36.000 personas murieron durante la represión que duró dos días, dijeron a Iran International fuentes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

El medio verificó el recuento con otras fuentes gubernamentales, registros médicos, informes de campo y entrevistas con testigos: las muertes se reportaron en más de 400 ciudades y pueblos en todo Irán.

Los datos indican que más de 2.500 personas fueron asesinadas en Rasht, y al menos 1.800 en Mashhad. No hubo cifras precisas para Teherán, donde las imágenes de cientos de bolsas con cadáveres esparcidas por las morgues se han vuelto virales.

Las estimaciones de Iran International son más de siete veces mayores que lo que se ha informado hasta ahora, y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó previamente 5.137 muertes el sábado.

Mai Sato, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, advirtió que el número de muertos podría llegar a 20.000 o más según los informes procedentes de los centros médicos del país.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán sólo había reconocido 3.117 muertes, y sólo 2.427 de esos muertos eran considerados “inocentes” a los ojos de Teherán.

El verdadero número de muertos en Irán sigue sin estar claro en medio de un cierre nacional de Internet, que entró en vigor el mismo día en que comenzaron los asesinatos.

La violenta respuesta a las protestas a nivel nacional ha alimentado las tensiones entre Irán y Estados Unidos, y la semana pasada el presidente Trump pidió la destitución del Gran Ayatolá Ali Khamenei.

Trump prometió imponer un arancel del 25% a cualquier nación que haga negocios con Irán, incluidos China y los Emiratos Árabes Unidos, y ordenó una mayor presencia militar en la región.

El presidente dijo la semana pasada que había enviado el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y les dijo a los periodistas que “tal vez no tengamos que usar” la fuerza, pero agregó que era “por si acaso”.