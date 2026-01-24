Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% por posible acuerdo con China

Donald Trump volvió a sacudir el tablero internacional con una combinación de amenazas arancelarias, anuncios sobre control de recursos energéticos y declaraciones de alto voltaje en política exterior.

El presidente estadounidense advirtió que impondrá aranceles del 100% a todas las importaciones canadienses si Ottawa firma un acuerdo comercial con China.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte EU a Primer Ministro de Canadá sobre acercamiento con China

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump acusó al primer ministro Mark Carney de intentar convertir a Canadá en una vía indirecta para que productos chinos ingresen al mercado estadounidense.

Según Trump, un acercamiento entre Canadá y China tendría consecuencias devastadoras para el país norteamericano. Afirmó que Pekín “devoraría” a Canadá, afectando su economía, su cohesión social y su forma de vida, y dejó claro que la respuesta de Washington sería inmediata y punitiva.

Estas amenazas forman parte de una estrategia recurrente del mandatario, quien ha utilizado los aranceles como herramienta de presión política. Aunque en varios casos ha logrado concesiones, también se ha retractado de algunas de sus advertencias más extremas. Un ejemplo reciente fue su marcha atrás en la imposición de aranceles severos a países europeos, maniobra que, según Trump, facilitó avances en negociaciones relacionadas con Groenlandia.

En una entrevista concedida al New York Post, Trump aseguró que Estados Unidos ya alcanzó un marco preliminar de entendimiento sobre la isla ártica. Dijo que su país consolidará soberanía sobre zonas donde operan bases militares estadounidenses y afirmó que Washington “obtendrá todo lo que quiera” en esas conversaciones.

Control del petróleo venezolano

En la misma entrevista, Trump confirmó que Estados Unidos se apropió del petróleo transportado por petroleros venezolanos incautados y que ese crudo está siendo refinado en territorio estadounidense, incluido Houston. “Nos quedamos con el petróleo”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario, su administración ha confiscado siete petroleros vinculados a Venezuela en el último mes y ha extraído alrededor de 50 millones de barriles, parte de los cuales ya se venden en el mercado internacional. Las embarcaciones estaban sancionadas o vinculadas a la llamada “flota fantasma” utilizada para evadir restricciones y transportar crudo de países como Irán, Rusia y Venezuela.

Trump sostuvo que Estados Unidos planea mantener el control de los recursos petroleros venezolanos por tiempo indefinido, mientras impulsa un ambicioso plan de reconstrucción de la industria energética del país sudamericano, con una inversión estimada en 100 mil millones de dólares. La iniciativa ha generado inquietud tanto entre ambientalistas como entre grandes petroleras estadounidenses.

Escalada militar y narrativa de fuerza

La política de Trump hacia Venezuela ha ido más allá del terreno económico. Tras fracasar en su intento de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro por la vía diplomática, el mandatario estadounidense ordenó una operación militar para capturarlo. Según su propio relato, Maduro y su esposa fueron detenidos en una redada nocturna a inicios de enero y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Trump incluso presumió el uso de un nuevo sistema de armamento, al que llamó “el desconcertante”, supuestamente clave para neutralizar a los escoltas del mandatario venezolano. La versión fue reforzada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien difundió el testimonio de un presunto testigo que describió el uso de una potente onda sonora para incapacitar a los guardias.

Con estas declaraciones y acciones, Trump refuerza una estrategia basada en presión económica, control de recursos y demostraciones de fuerza, una combinación que mantiene en vilo a aliados, rivales y mercados por igual.