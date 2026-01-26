Siguen las protestas contra agentes de ICE en Minneapolis

Una manifestación en un hotel de Minneapolis donde los manifestantes creían que se alojaban agentes federales se acaloró el domingo por la noche.

Según informes, las fuerzas del orden utilizaron irritantes químicos para despejar la escena después de que algunos manifestantes vandalizaran el edificio.

Los manifestantes se congregaron en el Home2 Suites by Hilton, cerca de la Universidad de Minnesota, según el Minnesota Daily , donde creían que se alojaban agentes federales de inmigración tras el asesinato de Alex Pretti.

Un video del lugar muestra a los manifestantes haciendo ruido afuera y grafitis en las ventanas con mensajes como “Fuera ICE”, en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) , la agencia del gobierno federal que ha liderado la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump.

El New York Post informó que los manifestantes también intentaron lanzar objetos a la gente dentro del vestíbulo y romper ventanas. Un video muestra a dos agentes federales con armas largas de pie frente al vestíbulo del hotel mientras los manifestantes se reúnen. “¿Dónde está la policía local?”, se escucha decir a un agente en el video, refiriéndose al departamento de policía.

Finalmente, las fuerzas del orden dispersaron a la multitud utilizando el irritante conocido coloquialmente como gas lacrimógeno.

El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota (DPS) dijo en un comunicado que la patrulla estatal y el departamento de recursos naturales (DNR) habían sido llamados “para ayudar a la policía de Minneapolis con los daños a la propiedad del hotel”.

“Mientras colaboraban para rodear al grupo y realizar arrestos debido a que la manifestación no era pacífica, los agentes federales llegaron sin comunicación y desplegaron irritantes químicos, dispersando al grupo”, informó el DPS en una publicación . La publicación de la agencia indicó que la patrulla estatal y el DNR “ya no estaban en el lugar”.

La manifestación se produjo dos días después de que agentes de la patrulla fronteriza estadounidense mataran a Pretti, un enfermero de 37 años de un hospital local de la Administración de Veteranos. Funcionarios de la administración Trump han defendido el tiroteo, a pesar de que un video muestra que Pretti estaba desarmado y sujeto cuando la patrulla fronteriza lo mató a tiros.

Un agente del ICE, Jonathan Ross, mató a otra ciudadana estadounidense de 37 años, Renee Nicole Good , el 7 de enero en Minneapolis cuando ella intentaba huir de un encuentro con él.

Tim Walz, gobernador demócrata de Minnesota y compañero de fórmula de Kamala Harris cuando esta perdió las elecciones presidenciales de 2024 ante Trump, ha instado a la Casa Blanca a retirar de la ciudad a los agentes federales de inmigración. El número de agentes ha aumentado desde diciembre.

“Presidente Trump, puede acabar con esto hoy”, dijo Walz el domingo . “Retire a esta gente. Implemente un control migratorio humano, centrado y efectivo; cuenta con el apoyo de todos nosotros para lograrlo”.