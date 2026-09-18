Inicia el voto anticipado para unas elecciones en las que Trump puede perder el Congreso

WASHINGTON- Algunos estados de Estados Unidos comenzaron este viernes a recibir el voto anticipado para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, en las que el presidente, Donald Trump, podría perder la actual mayoría republicana que respalda su agenda en el Congreso. La campaña de los comicios está centrada en asuntos como el elevado costo de la vida, la impopular guerra de Irán, que ha provocado un aumento del precio de la gasolina; la dura política antiinmigratoria de la Casa Blanca y el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA). Trump, que en 2020 no reconoció su derrota en las elecciones presidenciales y denunció sin pruebas un fraude electoral, ha sembrado dudas sobre el sistema de votación e intentado, sin éxito, limitar el voto por correo.

En este contexto, la votación anticipada comenzó este viernes en los centros electorales de Virginia, mientras que los votantes de Idaho, Minesota y Dakota del Sur ya pueden emitir su voto por correo en algunas oficinas, un sistema que se irá extendiendo en otros estados durante las próximas semanas. En las elecciones del 3 de noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, donde los republicanos ostentan la mayoría. Los resultados determinarán, por tanto, quién controlará el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump. También habrá elecciones para gobernador en decenas de estados y se renovarán legislaturas estatales, además de elegirse alcaldes, fiscales, jueces y miembros de juntas escolares, entre otros cargos locales.

Los comicios se celebran tras una campaña sin precedentes en varios estados para redibujar los distritos electorales en beneficio del partido gobernante en cada lugar, una práctica conocida como ‘gerrymandering’ que inició Texas, controlado por los republicanos, y a la que siguieron otros estados, entre ellos California, gobernada por los demócratas. El pasado abril, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, consideró inconstitucional diseñar distritos electorales con el objetivo de favorecer la representación de minorías raciales, después de que Luisiana creara un nuevo distrito de mayoría afroamericana. A medida que se acercan las elecciones, Trump ha intentado aumentar el control federal sobre los comicios, pese a que su organización depende de cada estado, pero el Supremo rechazó el pasado lunes una maniobra para restringir el voto por correo. El mandatario republicano insiste en que hay cientos de miles de personas inscritas ilegalmente en los padrones electorales estatales, aunque las investigaciones apuntan a que el voto de personas no ciudadanas es un fenómeno prácticamente inexistente.