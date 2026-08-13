Elecciones en EU; los votantes demócratas están dejando claro que quieren un cambio

WASHINGTON- Los demócratas siguen divididos sobre qué rumbo ideológico debería tomar el partido. Pero a lo largo de una serie de primarias seguidas muy de cerca, están enviando un mensaje más claro sobre el camino a seguir: quieren cambio. En primarias senatoriales de alto perfil en Michigan y Minnesota, candidatos progresistas derrotaron a dos miembros del Congreso con un respaldo significativo de líderes del partido. Y los votantes de Wisconsin rechazaron por poco a una socialista democrática, pero aun así eligieron a un ejecutivo de condado de 40 años que busca convertirse en el primer gobernador negro del estado. Y en Connecticut, los votantes desalojaron a uno de los demócratas con más años en el Congreso, en favor de un retador que hizo campaña con la bandera del cambio generacional. Los resultados hasta ahora este mes no ofrecen un mandato ideológico claro. En cambio, se suman a la creciente evidencia que dejan las primarias de este año de un apetito demócrata por el recambio, que atraviesa las divisiones tradicionales del partido.

“El hilo conductor entre estas contiendas no es la ideología. Es la impaciencia con este sistema político que se siente desconectado de la urgencia que sienten los votantes”, manifestó Lis Smith, estratega demócrata a nivel nacional. “La demanda de cambio es mucho más amplia que la demanda de socialismo”. El desafío inmediato para los demócratas es si pueden canalizar la frustración que alimenta las rebeliones contra su propio partido y dirigirla contra los republicanos en noviembre. Más allá de eso se perfila la carrera presidencial de 2028, cuando una nueva generación de líderes competirá por moldear a un Partido Demócrata en transformación. “Si los líderes de nuestro partido no reconocen que necesitamos hacer cambios, entonces los cambios van a venir desde abajo hacia arriba”, dijo Luke Bronin, exalcalde que derrotó al representante de Connecticut John Larson, de 14 mandatos, en su discurso de victoria tras la primaria del martes. “Ese es un mensaje que nuestro partido necesita escuchar”. LOS PROGRESISTAS ASCIENDEN, PERO WISCONSIN MUESTRA LÍMITES La socialista democrática Francesca Hong esperaba subirse a la ola de recientes victorias progresistas, incluida la sorpresa de Abdul El-Sayed en la primaria al Senado federal en el vecino Michigan una semana antes, para obtener la nominación demócrata a gobernadora en Wisconsin. En cambio, perdió por un margen estrecho frente al ejecutivo del condado de Milwaukee David Crowley, un demócrata más moderado que contaba con el respaldo del gobernador saliente Tony Evers. La derrota de Hong también se produjo después de que resurgieran varios comentarios pasados suyos, entre ellos su apoyo a retirar fondos a la policía y un llamado a cancelar el Día de Acción de Gracias, que ella dijo que era una broma. A diferencia de El-Sayed, Hong no recibió el respaldo de algunos de los líderes progresistas más prominentes del país, incluidos el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

El resultado ilustra una tensión para el ala izquierda ascendente del partido. Los candidatos que se presentan con mensajes económicos populistas han encontrado un éxito creciente entre los votantes demócratas. Pero algunas posturas asociadas con el pasado reciente del movimiento progresista siguen siendo vulnerabilidades, en particular entre votantes preocupados por la elegibilidad en noviembre. “Muchos demócratas son tradicionalistas en temas como los asuntos culturales. Esto no se trata de cultura, se trata de economía. Se trata de corrupción”, comentó David Axelrod, quien fue asesor del expresidente Barack Obama. “Cuanto más se ciñan los candidatos a esos temas, mayor será la base que podrán acumular”. Esa tensión fue evidente el martes para Sarah Atkins Hoggatt, de 61 años, quien dijo que coincidía con Hong en algunos asuntos, pero le preocupaba que su política profundamente progresista y la etiqueta de socialista democrática hicieran más difícil que derrotara al republicano Tom Tiffany. Ella votó por Crowley.

“No voté con el corazón”, expresó Atkins Hoggatt. Los progresistas lograron una victoria mucho más clara en Minnesota, donde la vicegobernadora Peggy Flanagan derrotó de manera contundente a la representante centrista Angie Craig. Craig contaba con el respaldo del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi y de varios senadores de estados en disputa. Flanagan tenía sus propios aliados poderosos, incluidos Sanders, la senadora Elizabeth Warren y la senadora saliente de Minnesota Tina Smith. También buscó volver en contra de Craig sus ventajas, al destacar su apoyo de donantes adinerados y atacar su voto a favor de un proyecto de ley migratorio respaldado por Trump que se convirtió en un lastre después de que agentes de inmigración balearan y mataran a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Como en Michigan, la candidata progresista ganadora fue superada ampliamente en gasto. “Desde hace meses les he estado diciendo que esta campaña trataba de la gente contra el dinero”, dijo Flanagan al celebrar su victoria en Minneapolis. “Bueno, ¿adivinen qué? La gente acaba de ganar”. Los resultados contrastantes en Minnesota y Wisconsin subrayan por qué noviembre ofrecerá una prueba más trascendental de los avances del movimiento progresista. El-Sayed y Flanagan ahora deben demostrar que los mensajes que impulsaron sus victorias en las primarias pueden resonar con un electorado más amplio en la elección general. LOS DEMÓCRATAS TIENEN HAMBRE DE CAMBIO Flanagan tiene 46 años. Crowley tiene 40. Y El-Sayed tiene 41. Pero en ningún lugar la demanda de cambio generacional fue más explícita el martes que en Connecticut. Bronin, de 47 años, derrotó a Larson, de 78, quien fue elegido por primera vez al Congreso en 1998. Un tema central de la campaña de Bronin fue la necesidad de una nueva generación de liderazgo en Washington.