Inicia la votación en las elecciones intermedias de EU; observadores estarán atentos en las casillas

WASHINGTON- El último día de votación en las elecciones de mitad de mandato de este año llega el martes en un contexto de incertidumbre, tras un año en el que el presidente Donald Trump ha intentado interferir en la manera en que los estados administran sus elecciones y ha sembrado dudas sobre el resultado en caso de que los republicanos pierdan. Millones de estadounidenses ya han emitido su voto, y la participación en la votación anticipada va camino de superar la de las últimas elecciones de mitad de mandato. En contraste con la retórica continua del presidente sobre el fraude electoral, la votación hasta ahora se ha desarrollado con relativamente pocos problemas. Trump lleva meses intentando usar el poder de la presidencia para inclinar la balanza en las elecciones de este año, que determinarán si su partido mantiene el control del Congreso.

Sus departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional han participado en una búsqueda masiva de votantes que no son ciudadanos de Estados Unidos. En un momento dado, llevaron a cabo una operación antes del amanecer, hecha para las cámaras, que derivó en más de dos docenas de arrestos en California. El Departamento de Justicia planeaba su mayor esfuerzo hasta la fecha para supervisar los centros de votación el día de las elecciones en los 50 estados, contrarrestado por un esfuerzo aún mayor entre demócratas y grupos aliados, y, a instancias del presidente, había demandado para bloquear la certificación de los resultados de Alaska si el desenlace de la contienda al Senado favorecía a los demócratas. Al mismo tiempo, las constantes afirmaciones falsas de Trump sobre un fraude generalizado en la votación llevaron a funcionarios electorales y a grupos demócratas de todo el país a prepararse ante la posibilidad de que hubiera agentes de inmigración en los centros de votación o de que funcionarios federales incautaran máquinas de votación. Su gobierno ha insistido en que no habría funcionarios federales armados custodiando las urnas el día de las elecciones. LOS TRIBUNALES HAN BLOQUEADO LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO PARA INFLUIR EN LAS ELECCIONES En los días previos al martes, ninguna de las medidas que más temían los demócratas se había materializado, y las maniobras legales del gobierno republicano habían sido bloqueadas en gran medida por los tribunales. Uno de los intentos más notorios del gobierno por interferir en elecciones estatales fue rechazado la noche del lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó su intento de obligar a California a apartar miles de boletas como parte de su búsqueda de votantes no ciudadanos. En otro fallo, emitido la noche del lunes, un juez federal dijo que el gobierno de Trump debe dejar de enviar listas de votantes presuntamente no ciudadanos a funcionarios electorales. Incluso el propio registro de arrestos y acusaciones del gobierno ha demostrado lo que las investigaciones y las indagaciones estatales han dejado claro durante años: que los casos de no ciudadanos que emiten su voto son extremadamente raros.

Los fallos del lunes se produjeron tras otra derrota del presidente en la Corte Suprema cuando, hace menos de dos meses, rechazó su intento de limitar el voto por correo mediante cambios en el Servicio Postal. Esa directiva estaba incluida en uno de dos decretos que Trump ha firmado durante su segundo mandato y que intentaban federalizar ciertos aspectos de las elecciones, pese a que la Constitución otorga a los estados, y en ocasiones al Congreso, la autoridad para fijar las reglas electorales. EL CLIMA AFECTA LA VOTACIÓN EN EL SURESTE Y EN FLORIDA Los primeros centros de votación abrieron la mañana del martes en gran parte de la Costa Este, con pocas interrupciones hasta ahora. En el condado suburbano de Westchester, en Nueva York, donde algunos votantes emiten su voto en una competitiva contienda por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, funcionarios electorales dijeron que un problema con las máquinas de votación que aceptan boletas de papel obligaba a colocar las boletas en bolsas de emergencia para contarlas más tarde. Pero subrayaron que las boletas permanecerían seguras y vigiladas, que más tarde serían contadas y que los votantes podían seguir votando mientras trabajaban para resolver el problema.

Se esperaba que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas en una franja del suroeste dificultaran que algunos votantes llegaran a los centros de votación en varias partes de Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México. Administradores electorales en la Nación Navajo anunciaron cambios en varias de sus ubicaciones de centros de votación, y en el condado rural de San Juan, en Utah, se permitiría a los votantes votar electrónicamente el martes porque algunos de ellos quizá no podrían llegar a los centros de votación. Las inundaciones en ocho condados de Florida también provocaron algunos cambios de última hora en ubicaciones de centros de votación en el estado. Administradores electorales y defensores del derecho al voto han aconsejado a los votantes que envían tarde boletas de voto a distancia que utilicen buzones de entrega o las lleven en persona a los centros de votación, en lugar de enviarlas por correo. La recomendación surgió después de que surgieran preocupaciones de que cambios recientes en las operaciones del Servicio Postal de Estados Unidos pudieran provocar demoras en el matasellado, lo que significaría que las boletas enviadas por correo no podrían contarse. Boletas que llegaron tarde o con matasellos tardíos privaron del voto a decenas de miles de electores en California, Oregon y Washington, que envían boletas por correo a todos los votantes, durante las primarias de este año. TTRUMP NO SE HA COMPROMETIDO A ACEPTAR LOS RESULTADOS Las interrupciones más significativas de cara al día de las elecciones eran los intentos de interferencia del gobierno de Trump. Grupos de derechos electorales, demócratas y el Departamento de Justicia han intercambiado una avalancha de escritos legales sobre presuntos votantes no ciudadanos, supervisores electorales federales, intimidación federal a funcionarios electorales y otras preocupaciones. Estos documentos muestran cómo los intentos de Trump por ampliar el control federal sobre elecciones administradas por los estados, combinados con contiendas de alto riesgo, están derivando en batallas judiciales que podrían extenderse más allá del día de las elecciones, hasta el conteo de boletas y la certificación de los resultados.

Expertos en derecho electoral señalaron que las demandas de Trump van más allá de las normas históricas, pero indicaron que era poco probable que los argumentos legales del gobierno convencieran a los tribunales. Trump también ha intensificado sus propias ambigüedades personales sobre si la votación será legítima, como ha hecho en el pasado. Una semana antes del día de las elecciones, cuando un reportero le preguntó si aceptaría los resultados, ofreció una respuesta condicionada. “Lo haré si son honestos”, manifestó.