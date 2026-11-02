Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico

El precio del oro al contado registró un incremento del 0.7% para cotizarse en 3 mil 900.14 dólares por onza a las 03:40 horas (tiempo del centro de México). Esto ocurre después de que el viernes pasado el metal sufriera una disminución del 3.6%, alcanzando su nivel más bajo registrado desde octubre de 2025.

En el mercado de derivados, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mostraron un avance del 0.3%, situándose en 3 mil 909.2 dólares por onza.