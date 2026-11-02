Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
    El alza en las valoraciones del oro puede ser un factor que plantea dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. GEMINI

El metal precioso subió hasta un 0.7%, lo que fue apoyado por los ajustes en los mercados de la Inteligencia Artificial (IA)

El precio del oro al contado registró un incremento del 0.7% para cotizarse en 3 mil 900.14 dólares por onza a las 03:40 horas (tiempo del centro de México). Esto ocurre después de que el viernes pasado el metal sufriera una disminución del 3.6%, alcanzando su nivel más bajo registrado desde octubre de 2025.

En el mercado de derivados, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mostraron un avance del 0.3%, situándose en 3 mil 909.2 dólares por onza.

Se aferran mexicanos al uso de efectivo, alerta especialista

El alza en la cotización se relaciona con la venta masiva de acciones registrada el viernes en los sectores de tecnología e inteligencia artificial.

Nikos Tzabouras, analista independiente, indicó que el contexto actual está marcado por las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, así como por la incertidumbre respecto a la sostenibilidad de las altas valoraciones tecnológicas.

Estos factores plantean dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Finanzas

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Día de los muertos

Día de los muertos
true

Iván, el baby elephant del gobierno estatal
true

POLITICÓN: Javier Díaz abre una salida al conflicto del Tec Saltillo, pero el paro continúa
Don Rolando busca un lugar seguro donde pueda permanecer junto a sus seis perros, de quienes no quiere separarse.

Buscan apoyo para Don Ronaldo y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo
El accidente fue reportado en la calle Lago de Pascua, en las inmediaciones de la colonia La Salle.

Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle
Lobos UAdeC consiguió su clasificación a playoffs tras vencer 17-16 a los Indios de la UACJ en los últimos segundos del encuentro.

Cuartos de Final ONEFA: Lobos UAdeC se mide al invicto Águilas UACH
El comentarista estadounidense aseguró que Benjamin Netanyahu presiona al gobierno de Donald Trump para atacar una instalación nuclear iraní.

Tercera Guerra Mundial... aseguran que Donald Trump evalúa lanzar un ataque nuclear contra Irán bajo presión de Israel
La joven aviadora, que creció en el condado de Palm Beach, ya había aparecido en los medios locales cuando obtuvo su licencia de piloto privado con tan solo 17 años en octubre de 2023, incluso antes de tener su licencia de conducir.

La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años