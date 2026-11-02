Precio del oro se recupera tras caída previa impulsada por el sector tecnológico
El metal precioso subió hasta un 0.7%, lo que fue apoyado por los ajustes en los mercados de la Inteligencia Artificial (IA)
El precio del oro al contado registró un incremento del 0.7% para cotizarse en 3 mil 900.14 dólares por onza a las 03:40 horas (tiempo del centro de México). Esto ocurre después de que el viernes pasado el metal sufriera una disminución del 3.6%, alcanzando su nivel más bajo registrado desde octubre de 2025.
En el mercado de derivados, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mostraron un avance del 0.3%, situándose en 3 mil 909.2 dólares por onza.
El alza en la cotización se relaciona con la venta masiva de acciones registrada el viernes en los sectores de tecnología e inteligencia artificial.
Nikos Tzabouras, analista independiente, indicó que el contexto actual está marcado por las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, así como por la incertidumbre respecto a la sostenibilidad de las altas valoraciones tecnológicas.
Estos factores plantean dudas sobre las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.