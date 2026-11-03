Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán; acusa guerra sucia en medios de comunicación

Durante un mensaje de aproximadamente 10 minutos, el morenista abordó las versiones que lo han involucrado en una presunta red de tráfico ilegal de combustibles, luego de que su nombre apareciera en declaraciones atribuidas al contraalmirante en retiro Fernando Farías Laguna, investigado por este caso.

Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador , volvió a rechazar los señalamientos que lo relacionan con empresas de Amílcar Olán Aparicio y presuntas operaciones de huachicol fiscal . A través de un video publicado en redes sociales este martes 3 de noviembre, aseguró que no existen pruebas que acrediten su participación en estos delitos y acusó una campaña para perjudicar a su familia.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la presunta relación comercial y de complicidad que se le atribuye con Jorge Amílcar Olán Aparicio , empresario señalado por su posible participación en actividades relacionadas con el huachicol fiscal y quien ha sido vinculado públicamente con personas cercanas a la familia López Obrador.

López Beltrán negó que él o sus familiares tengan sociedades, acuerdos económicos o relaciones de negocios con las empresas del empresario.

También rechazó cualquier participación en las actividades ilícitas que se le atribuyen y aseguró que desconocía las operaciones investigadas.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, expresó.

“No tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir. Nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido sumisos si lo hubiéramos sabido”, añadió.

El hijo del exmandatario también negó haber establecido comunicación con funcionarios de la Secretaría de Marina, ya fuera de manera presencial, telefónica o por otros medios, para intervenir en actividades relacionadas con el combustible ilegal.

SEÑALA AL FBI Y A PERIODISTAS POR PRESUNTA CAMPAÑA

Durante su intervención, López Beltrán se refirió al caso de Fernando Farías Laguna, contraalmirante en retiro detenido en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026 y trasladado posteriormente a México para enfrentar las investigaciones.

Según el morenista, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos habrían ofrecido protección e inmunidad a Farías Laguna y a sus familiares a cambio de colaborar en señalamientos contra él y su padre.

“Quien me menciona, y además lo hace aceptando que no tiene ninguna prueba, fue detenido en Argentina y hasta allá fueron agentes estadounidenses del FBI para ofrecerle protección e inmunidad a él y a su familia”, declaró.

Estas afirmaciones fueron presentadas por López Beltrán como parte de los argumentos con los que busca desacreditar las versiones que lo relacionan con la investigación. Sin embargo, no presentó en el video documentación para acreditar el supuesto ofrecimiento de los agentes estadounidenses.

ACUSA A SALINAS PLIEGO Y A LORET DE MOLA

El hijo del expresidente también señaló directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, así como a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza, a quienes acusó de encabezar o participar en una campaña de calumnias en su contra.

A su juicio, las publicaciones y señalamientos difundidos durante los últimos meses tienen una motivación política y buscan afectar la imagen de su familia y el legado del gobierno de López Obrador.

Al concluir el video, insistió en que no existe evidencia que demuestre su participación ni la del expresidente en los delitos relacionados con el huachicol fiscal.

“No nos vamos a doblar. No claudicaremos”, expresó.