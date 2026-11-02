Líneas telefónicas que deberán registrarse a la CURP en el mes de noviembre de 2026

¿Lo olvidaste? Otra vez líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México en el mes de noviembre, luego que el pasado 31 de octubre aquellos números de celular con terminación 5 y el 15 de octubre cuyo número termine en 4 fueron ‘apagados’. Este proceso continuara avanzando de forma escalonada hasta el final del año. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) afirmó que los números que no completaron su registro podrán ser suspendidos ese mismo día o durante las 72 horas extra otorgadas. Que al momento de la publicación de esta nota está a punto de vencer para la terminación correspondiente. Pero ten en cuenta esta información, ya que este mes es el que más usuarios deberán vincular su número de teléfono celular a su Clave Única de Registro de Población (CURP), para evitar la suspensión de la línea.

¿QUÉ NÚMEROS SERÁN SUSPENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE? Las líneas telefónicas cuyo número termina en 6 y 7 tendrán hasta el 15 y 30 de noviembre de 2026, respectivamente, para completar su registro. El trámite puede realizarse en línea o directamente en un centro de atención de la compañía telefónica. Si no realizas el registro dentro del plazo establecido, tu línea podría ser suspendida y dejarías de contar con servicios como llamadas, mensajes y datos móviles. El registro se realiza con datos de identificación, como CURP o RFC, según corresponda. Por su parte, hasta el momento suman cerca de 96 millones 347 mil 821 líneas telefónicas registradas en el país, de un total de 144.5 millones de líneas móviles activas, lo que representa un 80.3% de los número que se espera se registren. El resto de los números tendrá las siguientes fechas límite: - Terminación 8: 15 de diciembre. - Terminación 9: 31 de diciembre.

¿CÓMO REGISTRAR TU LÍNEA TELEFÓNICA? El procedimiento puede gestionarse de forma remota o presencial en los centros de atención de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán Redes, Izzi Móvil, Mega Móvil y Unefon. Los pasos oficiales consisten en: Para hacerlo en línea: 1. Acceder al portal regulatorio centralizado del CRT o a la plataforma digital habilitada por la operadora: https://registratulinea.crt.gob.mx/ 2. Selecciona tu compañía telefónica e ingresa tu número celular. 3. Captura los datos del titular, incluida la CURP o los datos fiscales de la organización. 4. Toma fotografías de tu identificación oficial por ambos lados. 5. Realiza la prueba de vida con la cámara frontal del celular. 6. Revisa que tus datos sean correctos. 7. Confirma el registro, descarga y conserva el folio de confirmación emitido por el sistema informático. El trámite es gratuito. Es importante señalar que el usuario cuenta con un límite máximo de 3 intentos en la plataforma digital. En caso de agotar dichas oportunidades sin éxito, resultará obligatorio acudir a un centro de atención a clientes presencial con la documentación física requerida.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA EL TRÁMITE? Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y la transparencia, la CRT precisó que el sistema no recopila ni almacena datos biométricos, fotografías ni huellas dactilares. En las plataformas donde se implementa una “prueba de vida” digital, los parámetros se eliminan de forma inmediata al finalizar la sesión. Los requisitos esenciales estipulados se dividen según la naturaleza jurídica del usuario: - Ciudadanos mexicanos: Nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial vigente, como INE o pasaporte. - Ciudadanos extranjeros: Pasaporte vigente o CURP temporal. - Personas morales (Empresas): Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social e identificación oficial vigente del representante legal. - Número celular de 10 dígitos. En el caso de empresas se solicita la razón social, RFC, identificación oficial del representante legal y e.firma. ¿PUEDO HACERLO DE MANERA PRESENCIAL? Sí. Si prefieres no hacerlo en línea o tienes algún problema con el proceso, puedes acudir a un centro de atención de tu compañía telefónica. Deberás llevar tu identificación oficial y CURP para que el personal autorizado te ayude a completar el registro.

¿QUÉ PASARÁ SI NO REGISTRO MI LÍNEA? Las autoridades advirtieron que, una vez vencida la fecha correspondiente a cada terminación telefónica, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles para aquellos que no hayan sido vinculadas dentro de un plazo de 72 horas. Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar: - Llamadas a números de emergencia; - Comunicarse con servicios de atención ciudadana; - Contactar a su propia empresa telefónica; - Seguirán recibiendo alertas sísmicas y otros avisos de Protección Civil. La autoridad aclaró que el servicio completo (las llamadas convencionales, mensajes de texto y datos móviles) será restablecido una vez que el usuario concluya el procedimiento de vinculación con la CURP, mientras tanto permanecerá bloqueados. El registro puede hacerse en línea a través de la plataforma habilitada por cada compañía telefónica o de forma presencial en los centros de atención autorizados. El proceso solicita una identificación oficial vigente, la CURP o RFC, y una validación de identidad, esto es una fotografía de tu rostro. La CRT informó que el objetivo del proceso es asociar cada línea telefónica a una persona identificada, con el propósito de reducir el anonimato en el uso de servicios móviles y fortalecer los mecanismos de prevención e investigación de delitos como fraude y extorsión. En un comunicado, el organismo señaló que “por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”.

¿CÓMO RECUPERAR LA LÍNEA DE CELULAR? En caso de no completar el registro y que te quedes sin servicio, podrás recuperarlo “una vez hecha la vinculación, el servicio se reanudará de inmediato”, señaló la dependencia en su misiva. Es decir, puedes realizar el registro en cualquier momento desde tu teléfono celular a través del portal web de CRT o de la aplicación de tu compañía telefónica. También puedes hacer el trámite en un centro de atención a clientes, presentando únicamente una identificación oficial vigente con la CURP.

¿CÓMO REVISAR SI TU NÚMERO YA ESTÁ VINCULADO? Para verificar las líneas asociadas a una CURP, los usuarios deben ingresar al portal oficial de consulta habilitado por la CRT. En el portal de CRT se muestra a detalle todos los sitios para registrar tu línea a las compañías telefónicas que existen en México o simplemente consultar sí tu número y la CURP están en sus bases de datos. A la par, cuenta con un apartado para reportar fallas o anomalías al momento de registrar tu línea. Entre los motivos del problema señalan que el sistema no esté disponible, que soliciten información no obligatoria, que no se reconoce la identificación oficial vigente, no recibir el SMS de confirmación o el sistema falló en la prueba de vida. Dentro de la plataforma es necesario seleccionar la compañía telefónica correspondiente, como Telcel, Movistar, AT&T u otra operadora, y posteriormente elegir la opción “Consulta tus líneas”. A continuación presentará un listado de las empresas que ofrecen telefonía celular. Entre las más populares están Telcel, AT&T (Unefon y WIM marca digital AT&T), Bait, Teléfonica Movistar y CFE. Después se debe capturar la CURP del titular para que el sistema muestre automáticamente los números telefónicos vinculados. En algunos casos, las compañías también solicitan especificar si el registro corresponde a una persona física o moral. El sistema fue habilitado para que usuarios puedan detectar posibles errores o registros irregulares relacionados con líneas que no reconocen. La revisión puede realizarse completamente en línea y forma parte de las medidas de control impulsadas por las autoridades regulatorias de telecomunicaciones. Para consultar si existe alguna vinculación a tu CURP es necesario revisar cada una de las compañías en las que consideres que pueda haber una.

¿QUÉ HACER SI APARECEN NÚMEROS DESCONOCIDOS? Uno de los temas que más inquietud generó entre usuarios es la posibilidad de encontrar líneas telefónicas registradas con su CURP sin autorización. En esos casos, la CRT informó que existe un procedimiento oficial para solicitar la desvinculación del número. El trámite puede realizarse de manera presencial en Centros de Atención a Clientes o directamente en línea mediante el portal oficial. Para hacerlo presencialmente es necesario presentar CURP e identificación oficial vigente, como la INE. Mientras tanto, el proceso digital solicita ingresar datos personales, aceptar el aviso de privacidad, subir una identificación oficial y completar una prueba de vida antes de seleccionar la opción “Desvincular línea”. Las autoridades señalaron que este mecanismo busca evitar posibles fraudes de identidad relacionados con el uso de números telefónicos.

¿QUIÉN ESTÁ EXCENTO DEL REGISTRO? De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y lo informado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente ciertos tipos de líneas pueden permanecer activas sin necesidad de vinculación. Líneas sin capacidad de comunicación tradicional La primera excepción corresponde a tarjetas SIM que no cuentan con capacidad técnica para: - Realizar llamadas de voz - Enviar mensajes SMS - Conectarse a internet Es decir, aquellas líneas utilizadas únicamente para funciones técnicas o especializadas que no operan como un teléfono móvil convencional. Según el artículo 1 de los lineamientos, estas SIM quedan fuera de la obligación de registro debido a que no permiten comunicación tradicional. Líneas habilitadas por emergencia o desastre Otro caso especial aplica durante situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias declaradas por las autoridades. En estos escenarios, las compañías telefónicas podrán habilitar líneas temporales sin necesidad de vincularlas previamente con CURP. El objetivo es garantizar la comunicación inmediata en zonas afectadas. No obstante, estas líneas tendrán carácter temporal y posteriormente deberán regularizarse o serán deshabilitadas.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS? De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen. Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito. En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país. Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo. ”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

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