‘Que chin... a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey

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    ‘Que chin... a su madre’... La Chicuela recuerda la amenaza de muerte que ignoró Jenni Rivera en Monterrey
    La periodista recordó una advertencia que habría recibido la cantante durante un concierto en la Arena Monterrey, dos años antes del accidente aéreo de 2012. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Chicuela recordó la supuesta amenaza de muerte contra Jenni Rivera durante un concierto en Monterrey y reveló detalles de aquella noche

La muerte de Jenni Rivera continúa generando preguntas y distintas versiones entre sus seguidores. A casi 14 años del accidente aéreo en el que perdió la vida, la periodista conocida como La Chicuela compartió un recuerdo que llamó la atención: una supuesta amenaza de muerte que habría recibido la cantante durante una presentación en Monterrey, aproximadamente dos años antes de su fallecimiento.

Durante una entrevista en el podcast de Melo Montoya, la comunicadora contó que se encontraba en la Arena Monterrey disfrutando del espectáculo cuando Arturo Rivera se acercó para advertirle sobre una llamada que habría recibido la intérprete.

“Oye, acaban de amenazar a Jenni”, fue la frase que, según recordó, escuchó aquella noche.

La Chicuela aseguró que preguntó qué había respondido la cantante y la contestación la dejó sorprendida: “Que chinguen a su madre y colgó”.

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LA SUPUESTA AMENAZA QUE RECIBIÓ JENNI RIVERA

La periodista explicó que aquella visita a Monterrey también tuvo un motivo benéfico. Recordó que el empresario Cano la invitó a participar con Jenni Rivera en la entrega de un cheque de 500 mil pesos, destinado a apoyar a familias afectadas por un fenómeno meteorológico.

De acuerdo con su relato, la cantante contribuyó con 100 mil pesos por cada uno de sus cinco hijos y entregó el recurso al entonces alcalde de Monterrey, Adalberto Madero.

“Yo tengo esa foto donde estamos con el cheque y ella le entrega el cheque al alcalde de Monterrey”, recordó.

Sin embargo, después de esa actividad ocurrió el episodio que cambió el ánimo de la periodista. Según contó, Arturo Rivera le comunicó que la cantante había recibido una advertencia telefónica relacionada con su presentación.

“Sí, le hablaron por teléfono y que si sube, la matan”, relató La Chicuela.

La comunicadora confesó que la noticia le provocó miedo y que dejó de disfrutar el concierto con tranquilidad. También mencionó que, tras lo ocurrido, se modificó la logística del traslado de la intérprete.

“Ella se iba a ir en un transporte, en una camioneta determinada y cambiaron toda la logística y la llevaron en un vocho de no sé quién”, explicó.

EL RECUERDO EN EL HOTEL Y EL GRITO DURANTE EL CONCIERTO

Después de la presentación estaba prevista una convivencia en el hotel donde se hospedaba Jenni Rivera. La Chicuela recordó que salió con Claudia Cano a comprar tacos para la reunión y que, al regresar a la habitación, encontró a Esteban, entonces esposo de la cantante, planchando uno de sus vestidos.

“El hombre planchando el vestido”, comentó al recordar la escena, en la que Jenni utilizaba una prenda blanca con detalles en color aqua.

También mencionó que Carolina Sandoval, conocida como La Venenosa, estaba entre las personas que se encontraban en el lugar. Pese a la advertencia que había recibido, la periodista recordó que la cantante se comportaba con aparente normalidad.

“Pero ella como si nada”, señaló.

Otro momento que llamó su atención fue una grabación del concierto en la que, según su testimonio, se escucha a una persona del público gritar: “Hoy la matan”.

La Chicuela aseguró que Jenni escuchó la expresión y que su rostro cambió inmediatamente.

“Su cara le cambia. Su cara le cambia. O sea, ella escuchó, estoy segura, porque hace el gesto así como de: ‘Ay, cabrón’”, relató.

¿QUÉ DIJO ROSIE RIVERA SOBRE LA GRABACIÓN?

La periodista contó que posteriormente consultó a Rosie Rivera, hermana de Jenni, para saber si el grito que aparece en el video había sido agregado durante una edición o si realmente formaba parte del audio original del concierto.

“Rosie, ¿eso que se escucha está sobrepuesto o es del sonido original de la Arena?”, recordó que le preguntó.

Según La Chicuela, Rosie respondió: “Es del sonido original de la Arena”.

Pese a estos recuerdos, la comunicadora evitó afirmar que la cantante hubiera sido víctima de un homicidio. También recordó que Rosie le había comentado que el peritaje apuntaba a un accidente relacionado con las condiciones y antigüedad de la aeronave.

“Haiga sido como haiga sido. O sea, si la mataron, si no la mataron, si el avión se cayó por accidente, nadie nos la va a devolver”, expresó durante la conversación.

DATOS CURIOSOS

· Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en Nuevo León.

· La presentación recordada por La Chicuela ocurrió aproximadamente dos años antes de su fallecimiento.

· La cantante habría aportado 500 mil pesos para apoyar a familias afectadas por un fenómeno meteorológico.

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· Entre los recuerdos de aquella noche también está el cambio de transporte después de la supuesta amenaza.

Al cerrar su relato, La Chicuela habló sobre las dificultades que enfrentó la intérprete durante su vida y expresó que espera que haya encontrado tranquilidad.

“Lo único que me alegra de que esté en otro plano es que dejó de sufrir porque tuvo una vida muy complicada”, concluyó.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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