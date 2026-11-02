Entre el error, el reclamo y las lágrimas: la desgarradora noche de Juan Valencia en el Santos vs Necaxa

La escena que terminó recorriendo las redes sociales tuvo como protagonista a Juan Valencia, delantero colombiano de los Rayos, quien pasó de tener la posibilidad de convertirse en héroe a vivir uno de los momentos más amargos de su carrera. La jugada ocurrió alrededor del minuto 19. Valencia quedó prácticamente solo frente a Carlos Acevedo y tenía todo para abrir el marcador. Su primer disparo se estrelló en el poste, pero el balón volvió a quedar a su disposición, con el guardameta fuera de posición y buena parte de la portería descubierta. Lo que parecía una segunda oportunidad inmejorable terminó en una equivocación todavía más dolorosa: cuando intentó rematar nuevamente, perdió la coordinación de sus movimientos y no consiguió mandar el balón al fondo de las redes. Desperdició dos oportunidades consecutivas en una misma jugada, en una acción que pudo modificar por completo el desarrollo del encuentro.

La falla tuvo un peso especial porque Necaxa había comenzado el encuentro con mayor iniciativa y generaba peligro sobre el arco santista. De acuerdo con las estadísticas de FotMob, los hidrocálidos terminaron con 21 disparos y 2.51 goles esperados (xG), mientras Santos registró apenas seis remates y 0.72 en ese mismo indicador. La diferencia refleja las dificultades de los visitantes para convertir sus oportunidades. EL RECLAMO QUE LO HIZO ROMPER EN LLANTO Aunque la equivocación ocurrió durante el primer tiempo, Reynoso mantuvo a Valencia hasta el minuto 59, cuando decidió sustituirlo para darle entrada a Kevin Rosero. El momento más tenso llegó cuando el colombiano abandonó la cancha. En un principio, el entrenador lo recibió y le dio la mano, pero segundos después se acercó nuevamente para hablarle enérgicamente y reclamarle por lo sucedido. Las cámaras captaron la reacción del delantero: bajó la cabeza, se cubrió el rostro con su camiseta y comenzó a llorar mientras permanecía sentado en el banquillo. Algunos integrantes del cuerpo técnico se acercaron para intentar tranquilizarlo. La escena generó numerosas reacciones entre los aficionados, pues no solamente quedó expuesta la frustración de un futbolista por haber fallado una oportunidad tan clara, sino también la presión que vive Necaxa en un torneo que ha resultado muy complicado. SANTOS APROVECHÓ Y NECAXA PAGÓ SUS ERRORES Mientras los Rayos lamentaban sus oportunidades desperdiciadas, Santos encontró la manera de quedarse con los tres puntos. Los Guerreros también tuvieron dificultades para encontrar el arco durante la primera mitad, incluso Tahiel Jiménez dejó escapar una oportunidad con un remate que se marchó por encima de la portería. La diferencia llegó en el complemento. Al minuto 72, Mauricio Cuevas envió un balón al área y Matías Espíndola terminó desviándolo hacia su propia portería, en una acción desafortunada que decretó el 1-0 definitivo. El triunfo representó un impulso importante para Santos, que alcanzó 21 puntos y se metió en zona de clasificación, mientras Necaxa se quedó con apenas 10 unidades, en el penúltimo puesto de la clasificación, sin posibilidades de alcanzar la Liguilla, de acuerdo con los reportes posteriores al encuentro. REYNOSO EXPLICA EL RECLAMO Y SALE EN DEFENSA DE SU DELANTERO Después del encuentro, Valencia se acercó a su entrenador para ofrecerle disculpas por las oportunidades desperdiciadas. Sin embargo, durante la conferencia de prensa, Reynoso dejó claro que no consideraba que el colombiano mereciera cargar con toda la responsabilidad de la derrota.

El técnico peruano explicó que su intención al levantarle la voz fue provocar una reacción en el futbolista y evitar que se sintiera culpable por lo sucedido. “Juanito es un muchacho espectacular. Ahorita nos pidió disculpas, cuando realmente exigió, peleó, aportó en defensa y ataque. No se le abrió el arco, pero hizo un buen partido”, explicó. Reynoso incluso insistió en que el delantero no tenía motivos para lamentarse y justificó su sustitución como una decisión táctica para refrescar el ataque. “Quería, levantándole la voz, que reaccione y no se sienta culpable. Al final, esto es futbol”, agregó el estratega. El colombiano también recurrió a sus redes sociales para expresar su frustración y ofrecer disculpas a los seguidores de Necaxa. “Entiendo que no estuve a la altura, fallé ocasiones claras, pero eso hace parte del proceso. Sé que me evalúan por goles y lamentablemente no pude convertirlos”, escribió en una publicación de Instagram. El delantero, de 22 años, suma dos goles y una asistencia en 10 partidos del Apertura 2026, cifras que reflejan que todavía busca consolidarse como una alternativa ofensiva para los Rayos. La imagen de Valencia llorando quedará como una de las postales más comentadas de la Jornada 15. Pero detrás de la falla, el reclamo y las lágrimas hay un futbolista que todavía tiene camino por recorrer y un entrenador que, después de mostrar su molestia, decidió enviarle un mensaje de respaldo.