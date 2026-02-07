Inundan detectives aficionados de información las redes sociales tras el secuestro de la madre de Savannah Guthrie

/ 7 febrero 2026
    Inundan detectives aficionados de información las redes sociales tras el secuestro de la madre de Savannah Guthrie
    En esta imagen proporcionada por NBCUniversal, Savannah Guthrie, a la derecha, y su madre Nancy hablan, el miércoles 17 de abril de 2019, en Nueva York. AP/Nathan Congleton/NBCUniversal
AP
por AP

Mientras la búsqueda continúa sin sospechosos ni personas de interés, publicaciones en Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube han puesto millones de ojos en pistas y teorías sobre su desaparición

NUEVA YORK- Momentos después de que se difundiera la noticia sobre el aparente secuestro de la madre de la presentadora televisiva Savannah Guthrie, las redes sociales se inundaron de información.

Influencers relataron la cronología desde las horas posteriores a la última vez que se vio a Nancy Guthrie y publicaron fotos de la sangre encontrada en su porche delantero, que más tarde coincidió con la de la abuela de 84 años. Otros señalaron a individuos relacionados con el caso como “sospechosos” o se filmaron caminando por su vecindario para ayudar a encontrarla.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan en Arizona la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, una famosa presentadora de NBC

La desesperada búsqueda de Guthrie, quien las autoridades creen que fue llevada en contra de su voluntad hace una semana desde su hogar en las afueras de Tucson, Arizona, se ha convertido en la última investigación que despierta el interés generalizado de los detectives aficionados en línea.

Mientras la búsqueda continúa sin sospechosos ni personas de interés, publicaciones en Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube han puesto millones de ojos en pistas y teorías sobre su desaparición. Pero también han contribuido a amplificar rumores y han obligado a las fuerzas del orden a aclarar repetidamente al menos un detalle crucial.

Michael Alcazar, profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice y detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, explicó que, en general, los aspectos positivos superan a los negativos cuando se trata de la avalancha de publicaciones en redes sociales.

”Más personas están al tanto; mantiene a la gente alerta”, afirmó. “Si saben que aún no ha sido encontrada, tal vez lo recuerden y si ven algo, podrían decir algo”.

$!Esta imagen proporcionada por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, muestra una alerta de persona desaparecida para Nancy Guthrie.
Esta imagen proporcionada por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, muestra una alerta de persona desaparecida para Nancy Guthrie. AP/Pima County Sheriff’s Department

Lo comparó con la respuesta generalizada en línea ante la desaparición y muerte de Gabby Petito en 2021 y el impacto que pudo haber tenido en el hallazgo de su cuerpo.

Dos YouTubers dijeron en ese momento que una imagen que publicaron mostraba la furgoneta blanca de Petito y su novio, y que eso llevó a los investigadores al área donde se encontró su cuerpo. Pero el FBI no especificó qué condujo al descubrimiento.

”Creo que es algo a lo que tenemos que adaptarnos en cuanto a investigaciones policiales”, comentó Alcazar. “La comunidad interesada en investigar crímenes está creciendo... Hay mucha gente que quiere ayudar”.

Pero con las publicaciones generalizadas también viene la proliferación de desinformación.

Ashleigh Banfield, de la cadena de cable NewsNation, anunció en su pódcast el miércoles que una fuente policial le dijo que un miembro de la familia Guthrie es el principal sospechoso. Pareció retractarse rápidamente segundos después, diciendo que la persona “podría ser un principal sospechoso”, y agregó que a menudo se examina primero a los miembros de la familia. La información se difundió rápidamente en las redes sociales, con personas publicando fotos de la persona que ella nombró.

El jefe policial del condado Pima, Chris Nanos, abordó el rumor temprano en una conferencia de prensa el jueves, diciendo que las autoridades no tienen sospechosos ni personas de interés. Esa situación se mantenía el viernes.

”Les ruego que tengan cuidado con lo que publicamos... Podrían estar perjudicando al caso, también podrían estar perjudicando a ese individuo”, declaró más tarde en la conferencia de prensa. “Las redes sociales a veces son un mundo un poco feo”.

$!El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, actualiza a los medios sobre la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de Savannah Guthrie.
El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, actualiza a los medios sobre la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de Savannah Guthrie. AP/Sejal Govindarao

Otras publicaciones han incluido a una médium expresando su sensación de que Guthrie está cerca y a una mujer usando la astrología para guiar a sus espectadores en la dirección de lo que podría haber sucedido.

Calvin Chrustie, quien tiene más de tres décadas de experiencia en negociaciones para secuestros, rescates y extorsiones, sostuvo que si el público realmente entendiera el impacto que esas situaciones pueden tener en la familia y la policía, tal vez no publicarían información no corroborada tan apresuradamente.

”Estas cosas en X y otras cosas que están ahí fuera que son pura especulación en realidad están haciendo más difícil para las familias y para la policía asegurar el regreso seguro del rehén”, comentó.

Julie Urquhart, una maestra de escuela primaria en New Brunswick, Canadá, ha estado publicando sobre el caso en TikTok, Instagram y Facebook. Señaló que se sintió atraída por la desaparición porque tiene una madre de edad similar a Guthrie y estaba fascinada de que alguien pudiera haberla llevado aparentemente sin dejar rastro.

Urquhart dijo que su información proviene de sitios de noticias nacionales y conferencias de prensa de las fuerzas del orden. Uno de sus posts en TikTok e Instagram acumuló más de cuatro millones de vistas, afirmó.

”Esos son cuatro millones de ojos que ahora vieron esa historia y ahora tal vez verán algo o sabrán algo o conocerán a alguien que lo haga”, expresó. “Hay tanta gente a la que llega”.

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

