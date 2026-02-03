Investigan en Arizona la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, una famosa presentadora de NBC

LOS ÁNGELES- Las autoridades de Arizona abrieron una investigación derivada de la desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie, quien es copresentadora del programa matutino TODAY de la cadena NBC, después de que que encontraron indicios en la casa de que no se había ido por su propia voluntad.

El sábado pasado fue a última vez que fue vista Nancy Guthrie, de 84 años de edad, en su casa en una comunidad al noreste de Tucson, Arizona, explicó el jefe del Departamento del Condado de Pima, Chris Nanos, durante una conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News

Después de la familia reportara su desaparición, las autoridades iniciaron la búsqueda de Guthrie desde el domingo

”De hecho, tenemos un crimen”, aseveró Nanos al precisar que la mujer “no se fue por su propia voluntad. Lo sabemos”.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles entorno la investigación ni de la escena del crimen.

Si bien, a madre de Guthrie vive sola en la casa, tiene personal que le ayuda con las labores domésticas. Por el momento, no está se sabe con certeza si alguien estaba con ella el fin de semana.

Así también, Nanos indicó que la mujer estaba “en plenas facultades mentales” y no presenta problemas cognitivos.

”No se trata de alguien que simplemente se haya extraviado”, resaltó el jefe del Departamento del Condado de Pima, que detalló que se están examinando las cámaras de seguridad de la vivienda.

“Creo que fue secuestrada”, precisó el jefe del Departamento del Condado de Pima a NBC News, quien añadió que “cuando te sacan de tu cama y no quieres ir a algún lugar, eso es un secuestro”.

Así mismo, Nanos aseveró a NBC NEWS que las autoridades piensan que Guthrie resultó herida cuando fue sacada, no obstante no dio más detalles.

“Sabemos que fue lastimada en la casa, pero no sabemos en qué medida”, afirmó.

ENCUENTRAN SANGRE DE LA MAMÁ DE SAVANNAH

De acuerdo a un artículo titulado “Blood found inside home of Savannah Guthrie’s mom. ‘Today’ host says, ‘raise your prayers’” escrito por Richard Winton, Grace Toohey y Clara Harter, publicado en el diario estadounidense Los Angeles Times, “las autoridades encontraron sangre dentro de la vivienda en Tucson de Nancy Guthrie, según informaron fuentes policiales, lo que incrementó la preocupación de que la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, haya sido víctima de un acto criminal”.

Hasta el día de hoy, prosiguen Winton, Toohey y Harter, “las autoridades no han planteado teorías sobre el motivo por el cual pudo haber sido secuestrada, pero el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, hizo el lunes un llamado directo a cualquier posible secuestrador”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE, NBC News y Los Angeles Times.