Invasión en Ucrania, una guerra de los drones, sistemas de ataque informatizado e inteligencia artificial

Esto tendrá un impacto en el futuro de la estrategia militar: «en los próximos años se utilizarán en el campo de batalla decenas y cientos de miles de pequeños vehículos aéreos no tripulados» e incluso los soldados podrán llevar uno para su uso individual.

La revista especializada rusa “ Army Standard ” cita un trabajo de un antiguo jefe de Estado Mayor ruso, Yuri Baluyevski que dice que los aviones no tripulados han conquistado “rápida e incondicionalmente” el espacio aéreo, con un “cielo lleno de nubes de microdispositivos que han aportado una transparencia sin precedentes al campo de batalla”.

Según el primer viceministro de Defensa de Ucrania, el teniente general Ivan Havrylyuk, citado por la agencia de noticias Ukrinform, desde febrero de 2022 Ucrania ha introducido más de 1.300 nuevos modelos de armas, la mayoría de los cuales son drones, y solo en 2024 se han aprobado más de 250 nuevos modelos. En 2024, la mayor parte de los productos aprobados fueron sistemas aéreos no tripulados, de interferencia electrónica, equipos de ingeniería y plataformas robóticas terrestres.

“ Aunque la política no es mi fuerte, quiero creer que, como ha prometido Trump, pondrá fin a la guerra en nuestro país ”, dice a EFE Marina Taranuja, una ucraniana que regenta dos salones especializados en el cuidado del cabello en la urbe de Dnipró del centro de Ucrania.

Además, en julio de 2024 Ucrania creó la denominada unidad Typhoon, que es la encargada de la guerra electrónica: no solo de operar con los nuevos modelos de drones y vehículos robóticos, sino de contrarrestar las interferencias y otras contramedidas de los rusos, muy efectivas, para impedir su actividad.

Museos expoliados, daños por valor de 2,400 millones de dólares al patrimonio y un sector, el cultural, casi desaparecido. Es el balance de los tres años de guerra en Ucrania, una situación que sus cineastas, escritores, artistas y músicos no han dejado de denunciar a través de sus obras .

Su objetivo es recordar a los invasores que no son bienvenidos y decirle a la población local que no ha sido olvidada.

Sin embargo, los movimientos de resistencia no violenta siguen activos a pesar de los riesgos.

La madre de Artem, quien prefiere no dar su apellido por razones de seguridad, se vio obligada a solicitar la ciudadanía rusa tras varias visitas de soldados armados que le dejaron claro que era la única forma de conservar su pequeño negocio, su principal fuente de ingresos.

“ Espero que se acaben todas las guerras, no sólo esta guerra, porque no tenemos sólo esta guerra. En cada familia y dentro de nosotros tenemos una guerra, una pequeña guerra ”, dice Mamédova, cuyo nombre espiritual es Amrita Charanami, durante una salida por el centro de Dnipró con otros integrantes de Hare Krishna.

“ Aquí sabemos perfectamente que Rusia volverá a intentar subyugarnos, y tengo la sensación de que Trump se ha creído el cuento de Putin de que sólo quiere la paz y no sentirse amenazado por los ucranianos ”, dice Popov recordando que la región de Dnipropetrovsk ya estuvo en el punto de mira de los rebeldes prorrusos en 2014, cuando milicias leales al Kremlin se rebelaron contra el Gobierno de Kiev en la mitad oriental de Ucrania.

Pero los mandatarios se quedaron atónitos cuando altos funcionarios estadounidenses, incluyendo el vicepresidente JD Vance, criticaron a las naciones europeas, enviaron señales contradictorias sobre el apoyo a Kiev y sugirieron que Europa no estaría en la mesa de negociación sobre Ucrania.

Después de casi tres años de guerra, Olénich considera que su país no está en condiciones de seguir luchando.

“ Mi opinión sobre Trump es que es una persona oscura con mucho poder y poco cerebro, pero somos un país no muy poderoso y necesitamos aliarnos con él ”, dice a EFE Olénich en el centro de esta urbe que da nombre al río que atraviesa Ucrania.

También quiere que termine la guerra Konstantin Olénich, un joven desempleado de Dnipró que no muestra simpatía por Trump, pero sabe que el futuro de su país depende en gran medida de EEUU.

“ Esperamos despertarnos una mañana y que nos digan que la guerra ha terminado ”, dice la mujer, que también anhela que su ciudad natal permanezca bajo control ucraniano y no vuelva a ser objetivo de una invasión rusa. “ Espero que mi familia no quede separada y que podamos volver a casa ”, declara.

El año que estalló la guerra, Eurovisión coronó a Ucrania como ganadora del certamen por ‘Stefania’, un tema de la Orquesta Kalush, que combinaba ritmos folclóricos ucranianos con el hip hop, y que contó con el favor del voto del público, en una clara muestra de apoyo al país.

También la literatura ha sido un espejo de la cruda realidad ucraniana en obras como «Diario de una invasión», de Andrei Kurkov, que narra el terrible impacto de la guerra en la sociedad, o ‘Looking at Women Looking at War’, de Victoria Amelina, una novela inacabada porque la escritora fue asesinada por un misil ruso.

La mexicana Lydia Cacho, perseguida en su país por su trabajo periodístico, quiso aportar su grano de arena con ‘El día que invadieron mi planeta’, un conmovedor relato que retrata los horrores que sufre la niñez ucraniana.

EL CINE SE VUELCA CON LA GUERRA EN UCRANIA

El cine ha sido uno de los géneros que en estos tres años mejor ha plasmado los estragos de la guerra y lo ha llevado a salas de cine y televisiones de todo el mundo. Comenzando por ‘Superpower’, un filme de Sean Penn que inicialmente tenía por objetivo retratar a Volodimir Zelenski, «el actor convertido en presidente», pero se estalló la guerra y se convirtió en un documental sobre el líder ucraniano.

Es también el caso del desgarrador y brutal ’20 días en Mariupol’, ganadora del Óscar al Mejor Documental, que sigue el trabajo de los periodistas que se juegan la vida para contar al mundo la guerra de primera mano.