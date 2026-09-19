Investigación en Filadelfia revela posible crimen tras caso de cine ‘gore’

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    Investigación en Filadelfia revela posible crimen tras caso de cine ‘gore’
    Vivienda de Eugene Horsch, Filadelfia Estados Unidos, donde FBI y DEA investigan posible homicidio y tortura de mujeres desaparecidas. X
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    Mujeres desaparecidas en Filadelfia encontradas en la casa de Eugen Hosch. X
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    Eugene Hosch, detenido en Filadelfia por posesión de drogas y armas. X

El FBI halló más de un millón de archivos digitales y urnas con restos humanos en una vivienda vinculada a películas para adultos y grabaciones ‘gore’.

Un coche mal estacionado destapó una de las investigaciones más graves sobre contenido delicado de los últimos años en Estados Unidos. La policía de Filadelfia y el FBI investigan la posible muerte y desaparición de varias mujeres tras registrar una vivienda en el barrio de Olney. En el inmueble hallaron más de un millón de fotografías y videos, además de armas, drogas y urnas con restos cremados.

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UNA DETENCIÓN INICIÓ LA INVESTIGACIÓN

Eugene Horsch, de 44 años, fue detenido el 19 de junio tras aparcar su vehículo en una zona reservada para las fuerzas del orden. En el registro del automóvil, los agentes encontraron armas de fuego, sustancias ilícitas y credenciales falsas de la DEA y del FBI con la fotografía de Horsch.

Una mujer acompañaba al sospechoso al momento del arresto. Aunque la joven llevaba una identificación con su foto, el documento tenía el nombre de Blair Tonzelli, una mujer reportada como desaparecida desde el año 2023.

ENCONTRARON MATERIAL DELICADO EN SU CASA

El registro se extendió a la vivienda que Horsch heredó de su padre, Raymond “R. C.” Horsch, un director de cine para adultos que falleció en 2025. En la propiedad, las autoridades descubrieron un sótano equipado con productos químicos, un bidón de 208 litros conectado a la red de tuberías y cinco urnas con cenizas humanas.

El padre del detenido grababa películas de temática gore y publicaba libros sobre contenidos sadomasoquistas en la misma casa. Entre el material incautado destacan videos grabados en 2017 donde se observa a Raymond inmovilizando a jóvenes con bridas en el cuello hasta dejarlas inconscientes.

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SIETE MUJERES DESAPARECIDAS

Los agentes del FBI y la policía local han logrado identificar a 58 personas en el archivo digital, la mayoría de ellas mujeres. Hasta el momento, las autoridades han entrevistado a 16 personas y confirmado que al menos 10 fallecieron años después por sobredosis en lugares ajenos a la propiedad.

Siete mujeres que aparecen en los archivos continúan en paradero desconocido. Entre las personas rastreadas están la exesposa de Raymond Horsch, desaparecida en 2016, y otras mujeres cuyos rastros se perdieron entre 2012 y 2018.

NO HAY PRUEBAS DE HOMICIDIOS AÚN

Las pruebas físicas recolectadas hasta el momento no permiten confirmar que se cometiera ningún asesinato dentro del inmueble. El FBI continúa analizando el material digital, del cual solo se ha revisado un 30% debido a la gran cantidad de archivos.

Eugene Horsch permanece bajo custodia de las autoridades federales acusado por delitos de armas y falsificación de documentos. Por el momento, el detenido no enfrenta cargos relacionados con la desaparición o muerte de las mujeres identificadas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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