Investigación en Filadelfia revela posible crimen tras caso de cine ‘gore’

Un coche mal estacionado destapó una de las investigaciones más graves sobre contenido delicado de los últimos años en Estados Unidos . La policía de Filadelfia y el FBI investigan la posible muerte y desaparición de varias mujeres tras registrar una vivienda en el barrio de Olney. En el inmueble hallaron más de un millón de fotografías y videos, además de armas, drogas y urnas con restos cremados.

UNA DETENCIÓN INICIÓ LA INVESTIGACIÓN

Eugene Horsch, de 44 años, fue detenido el 19 de junio tras aparcar su vehículo en una zona reservada para las fuerzas del orden. En el registro del automóvil, los agentes encontraron armas de fuego, sustancias ilícitas y credenciales falsas de la DEA y del FBI con la fotografía de Horsch.

Una mujer acompañaba al sospechoso al momento del arresto. Aunque la joven llevaba una identificación con su foto, el documento tenía el nombre de Blair Tonzelli, una mujer reportada como desaparecida desde el año 2023.

ENCONTRARON MATERIAL DELICADO EN SU CASA

El registro se extendió a la vivienda que Horsch heredó de su padre, Raymond “R. C.” Horsch, un director de cine para adultos que falleció en 2025. En la propiedad, las autoridades descubrieron un sótano equipado con productos químicos, un bidón de 208 litros conectado a la red de tuberías y cinco urnas con cenizas humanas.

El padre del detenido grababa películas de temática gore y publicaba libros sobre contenidos sadomasoquistas en la misma casa. Entre el material incautado destacan videos grabados en 2017 donde se observa a Raymond inmovilizando a jóvenes con bridas en el cuello hasta dejarlas inconscientes.