La ONU documentó más de mil casos de violencia sexual generalizada en la guerra de Ucrania

El informe “Violencia sexual en el contexto del ataque armado a gran escala de la Federación Rusa contra Ucrania” documentó mil 4 casos verificados de violencia sexual relacionada con el conflicto entre febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania.

Las fuerzas rusas cometieron violencia sexual generalizada contra civiles y prisioneros de guerra en Ucrania , incluidas violaciones en grupo y descargas eléctricas en los genitales, mientras que las autoridades ucranianas también fueron responsables de un número menor de violaciones, observó la oficina de derechos humanos de la ONU en un informe publicado el pasado viernes 18 de septiembre de 2026.

De esos casos, el 89% se atribuyó a la parte rusa, incluidos miembros de las fuerzas armadas, del servicio penitenciario y de las agencias de seguridad, mientras que el 11% estuvo vinculado a Ucrania, incluidos miembros de las fuerzas armadas ucranianas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó en un comunicado que celebraba la publicación del informe, pues mostraba la magnitud de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Rusia, sin embargo, no comentó los hallazgos de violencia sexual por parte de las fuerzas ucranianas.

La ONU advirtió que las conclusiones no eran exhaustivas porque la violencia sexual relacionada con el conflicto sigue estando considerablemente infradenunciada.

En abuso de poder en las zonas ocupadas de Ucrania y dentro de Rusia por parte de las autoridades rusas realizaron actos de violencia sexual contra prisioneros de guerra ucranianos y civiles detenidos en todas las etapas del cautiverio, incluyendo durante la captura, el traslado, los interrogatorios y la detención, según el informe.

Las violaciones incluyeron violaciones en grupo, violaciones, mutilación genital y el uso de descargas eléctricas en los genitales masculinos. Los hallazgos se basaron en entrevistas con víctimas de violencia sexual cometida por ambas partes.

HOMBRES SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

La mayoría de las víctimas en detención eran hombres, particularmente prisioneros de guerra y detenidos, aunque las mujeres y los niños también se vieron afectados, principalmente en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

“La violencia sexual en los conflictos suele malinterpretarse como algo que afecta principalmente a mujeres y niñas, cuando en el contexto de la guerra de Ucrania, la mayoría de los sobrevivientes son hombres”, declaró Danielle Bell, jefa de la Misión de Determinación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

“Y los hombres y las mujeres requieren soluciones y enfoques diferentes para su recuperación”, señaló.

Sin embargo, la ONU observó que en estos casos de la guerra Rusa-Ucraniana, “la víctima de violación más joven documentada es una niña de cuatro años y la de mayor edad, una mujer de 82”.

El informe concluyó que Rusia no había tomado medidas para prevenir, investigar o procesar la violencia sexual cometida por su personal y no había respondido a las solicitudes de información de la ACNUDH.

PRISIONEROS DE GUERRA RUSOS

En el territorio controlado por el gobierno ucraniano, casi la mitad de las violaciones atribuidas a las autoridades ucranianas contra prisioneros de guerra y detenidos rusos y de terceros países implicaron amenazas de violencia sexual y golpes en los genitales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirmó que no documentó ningún caso de violación de prisioneros de guerra rusos por parte de las fuerzas ucranianas.