Stefano Cremasco-Cicero, hijo del dueño de Grupo Cambalache en México es acusado de asesinar a su madre en Miami

Según reportes publicados por MVS y El Nuevo Herald, la tragedia ocurrió en un lujoso apartamento del piso 47 de los departamentos Solitair Brickell, el pasado 4 de septiembre.

Stefano Cremasco-Cicero, hijo del dueño de Grupo Cambalache en México, fue detenido tras el homicidio a puñaladas de su madre, quien había viajado desde México para visitarlo.

Policías respondieron a un llamado de auxilio cerca de las 5:00 horas y encontraron a Cremasco-Cicero, de 36 años, en el vestíbulo con ropa, manos y zapatos ensangrentados.

“Me estaba defendiendo”, justificó el sospechoso ante las autoridades, de acuerdo con el medio.

La esposa del acusado, quien se encontraba en Francia, reveló que la relación entre madre e hijo era distante tras el divorcio de los padres, citó El Nuevo Herald.

Dentro del inmueble, la Policía halló cuchillos de cocina ensangrentados, prendas teñidas de rojo y botellas de vino rotas.

Las grabaciones del edificio muestran que, a las 4:26 horas, Cremasco-Cicero descendió por el elevador portando un cuchillo y ropa manchada. Tras cambiarse de camisa y salir brevemente a la calle, regresó al vestíbulo para pedirle a una repartidora de comida que llamara al 911.

El detenido es hijo de Oscar Daniel Cremasco Scattolini, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, dueño de Grupo Cambalache, referente en México de la cocina argentina.