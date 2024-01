Investigan en Nueva Hampshire una llamada generada con IA que se hace pasar por Biden, al parecer para desalentar voto

WASHINGTON- El fiscal general John Formella precisó que el mensaje grabado, el cual fue enviado el domingo pasado a varios votantes, aparenta ser un intento ilegal por afectar y suprimir el voto y agregó que los votantes “deben hacer caso omiso de todo el contenido del mensaje”.

Por su parte, la Agencia de Noticias The Associated Press realizó un análisis de una grabación de la llamada, en la que se escucha una voz similar a la del mandatario estadounidense, usando su frase habitual: “Vaya montón de tonterías”. Posteriormente, le solicita a la persona del otro lado de la línea que “guarde su voto para las elecciones de noviembre”.

“Votar este martes solo les facilita a los republicanos su misión para elegir nuevamente a Donald Trump”, es oye en la grabación con la voz que imita a Biden. “Tu voto hace la diferencia en noviembre, no este martes”.

Es falso que votar en las primarias del hoy imposibilite a los votantes poder participar en las elecciones generales de noviembre, indica AP y aclara que Biden no llevando a cabo una campaña en Nueva Hampshire y que su nombre no va a aparecer en las boletas de las primarias del hoy.

Hasta ahora, no se sabe quién está detrás de estas llamadas, no obstante a quienes las reciben les aparece de manera falsa que proviene de un número personal de celular de Kathy Sullivan, expresidenta del Partido Demócrata en el estado y que ayuda a dirigir Granite for America, que es un comité de campaña a que está favor de Biden, precisa AP.