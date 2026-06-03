Irán acordó no tener armas nucleares, sin embargo, podría cambiar de opinión: Trump

WASHINGTON.- Aunque reconoció que Teherán podría “cambiar de opinión” en cuanto a un acuerdo para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán acordó no desarrollar armas nucleares.

De acuerdo a Trump impedir que Teherán se haga con un arma nuclear es el principal motivo de la ofensiva lanzada contra el país persa en conjunto con Israel el 28 de febrero pasado y afirmó que esta es una línea roja para Washington en las conversaciones de paz, amenazadas por la reciente escalada israelí en el Líbano.

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“Ellos ya han aceptado que no van a tener un arma nuclear”, dijo el mandatario en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post. Al ser preguntado una vez más sobre si Teherán accedió a este punto, aseguró: “Oh, sí, han aceptado eso”.

Sin embargo, el estadounidense advirtió que el liderazgo iraní puede revertir este compromiso; “Quiero decir, ahora pueden cambiar de opinión, pero ese fue uno de los puntos que han tenido que aceptar, han aceptado eso. Ese era el gran tema”, dijo sin dar más detalles sobre otros elementos incluidos en las conversaciones.

Por otro lado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó ante el Congreso que el objetivo de la guerra contra Irán fuera forzar un cambio de régimen.

Aseguró que su país lanzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero para destruir un “escudo” de armas, formado por misiles, drones y la Armada, que protegía al programa nuclear iraní, pero negó que dicha operación buscara derrocar a la República Islámica, a pesar de que el propio Trump, en un vídeo emitido tras el inicio de los primeros bombardeos, animó al pueblo iraní a tomar el Gobierno.

Fue ayer que Teherán anunció la suspensión del diálogo de paz con Washington en represalia por la escalada israelí en el Líbano, Trump negó que haya habido una suspensión en las negociaciones y aseguró que estas prosiguen.

También dijo que le “gustaría” conocer al líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y afirmó que probablemente se reunirá con él “en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”.

SEGUNDA RONDA DE DIÁLOGOS

Delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron una segunda jornada consecutiva de negociaciones de paz en Washington para intentar salvar el alto el fuego, a pesar de que el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá mantienen sus ataques.

La nueva ronda de negociaciones, la cuarta que mantienen Israel y el Líbano en Washington, se produce mientras siguen los intercambios de ataques entre el Ejército israelí y Hizbulá, que se producen a pesar del alto el fuego vigente desde abril y ponen en peligro las conversaciones de paz.

La primera reunión en la capital estadounidense entre los gobiernos de Israel y del Líbano, que carecen de relaciones diplomáticas, se produjo el pasado 14 de abril y se convirtió en el contacto de mayor alto nivel entre ambos países desde 1993.

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en el Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones.