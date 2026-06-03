Gobierno de Trump propone aranceles del 25% a Brasil a pesar del superávit comercial de EU

Luiz Inácio Lula da Silva declaró haber recibido la decisión “con indignación”. El presidente brasileño también culpó de la decisión del gobierno estadounidense a su rival en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro , el senador que visitó Washington la semana pasada. El senador es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien sus aliados alguna vez apodaron “el Trump de los trópicos”.

La administración de Donald Trump propuso aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Brasil , alegando que la décima economía más grande del mundo lleva a cabo prácticas comerciales “irrazonables” que “sobrecargan o restringen el comercio estadounidense”.

El anuncio, realizado a última hora del lunes, se produjo tras una investigación de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que acusó a Brasil , entre otras cosas, de la aplicación laxa de las leyes anticorrupción y de la imposición de aranceles injustos.

Estados Unidos ha mantenido un superávit comercial de bienes con Brasil durante años.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que él y Donald Trump mantuvieron reuniones constructivas con Lula y otros funcionarios brasileños. Sin embargo, añadió: «Seguimos teniendo diferencias sustanciales para resolver los problemas identificados en esta investigación».

El martes, Lula citó otros motivos para la punitiva propuesta arancelaria. Por primera vez, mencionó a un funcionario estadounidense como un obstáculo para sus relaciones con Trump y, una vez más, amenazó con tomar represalias.

“Hablé con el presidente Trump durante tres horas, y ese tal Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado, es anti-latinoamericano”, dijo Lula. “Es un enemigo acérrimo de Cuba, un enemigo acérrimo de muchos países latinoamericanos. Ya le dije a Trump que no le gusta Brasil”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Associated Press el martes.

El gobierno brasileño afirmó en un comunicado que su diálogo con sus homólogos estadounidenses, que incluye la “participación personal de los presidentes Lula y Trump”, estaba siendo “saboteado por meros asuntos electorales y familiares” de los Bolsonaro.

Añadió que esperaba que “las recomendaciones no se convirtieran en aranceles efectivos”.

“Pero recalcamos que adoptaremos todas las medidas que sean capaces de reducir el daño que pueda causarse a la economía nacional, a los empleos y a los ingresos de los brasileños”, declaró el gobierno del país.

El año pasado, Trump impuso a Brasil un arancel del 50% , principalmente en protesta por el procesamiento de Jair Bolsonaro por intentar anular su derrota electoral en 2022. Su relación con Lula pareció mejorar a principios de mayo, cuando el brasileño visitó la Casa Blanca.

Pero la semana pasada, tras la visita de Bolsonaro, la administración Trump designó a dos bandas brasileñas como organizaciones terroristas. Lula se opone a esta designación, que según los analistas podría fortalecer a su rival político.

La oficina de Greer ha programado una audiencia pública para el 6 de julio sobre los aranceles propuestos.

Ryan Majerus, abogado especializado en comercio y socio de King & Spalding, afirmó que el plan de la administración excluye a más de la mitad de las importaciones estadounidenses procedentes de Brasil, incluidos aviones y minerales clave.

La administración Trump invocó el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 para iniciar la investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil.

La semana pasada, Bolsonaro viajó a Washington para reunirse con funcionarios tras un escándalo en su país, en el que admitió haber recibido fondos de un banquero caído en desgracia. Otro de sus hijos, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, también estuvo presente.

El martes, Trump publicó una foto de los Bolsonaro en el Despacho Oval en su red social.

“Estos hijos de Bolsonaro pueden ser peores que él. Son unos traidores a nuestro país; fueron allí a pedirle a una nación extranjera que se inmiscuyera en los asuntos brasileños”, dijo Lula en un discurso ante los habitantes de Catalão, al sur de la capital, Brasilia. “Son unos traidores”.

En febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que Trump se extralimitó en sus funciones al utilizar una ley diferente —la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977— para imponer aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos, incluido Brasil.

Sin embargo, los aranceles de la sección 301 han sobrevivido a los desafíos legales, y es probable que la administración utilice esa autoridad para imponer otros aranceles y recuperar parte de los ingresos fiscales perdidos cuando la Corte Suprema rechazó los aranceles de la IEEPA.

El presidente de Brasil afirmó que, durante una visita a Washington a principios de mayo, entregó a Trump documentos que demostraban que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil.

Documentos publicados por el representante comercial de Estados Unidos muestran que el año pasado, las exportaciones estadounidenses a Brasil aumentaron casi un 11%, hasta alcanzar los 54.400 millones de dólares. Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos cayeron un 5,7%, hasta los 39.900 millones de dólares, lo que significa que Estados Unidos tuvo un superávit comercial de más de 14.000 millones de dólares.

El desequilibrio comercial en el sector servicios es más pronunciado a favor de Estados Unidos, con exportaciones de servicios que en 2024 alcanzaron los 29.600 millones de dólares, el cuádruple de las exportaciones de servicios brasileñas a Estados Unidos.

“No voy a llorar por eso”, dijo Lula. “Si ellos [Estados Unidos] no quieren comprarnos, le venderemos a otro”.

China ha sido el principal socio comercial de Brasil durante aproximadamente una década.