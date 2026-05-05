Irán advierte a Trump que no ‘vuelva a caer en el mismo atolladero’

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    Irán advierte a Trump que no ‘vuelva a caer en el mismo atolladero’
    Irán ha advertido que atacará a cualquier fuerza extranjera que se acerque o intente entrar en el estrecho. ESPECIAL

Se burlaron de la iniciativa Proyecto Libertad del presidente Trump para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz

Irán ha advertido a Estados Unidos que no se vea arrastrado de nuevo a la guerra, en un contexto de escalada de tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

“Los sucesos de Ormuz dejan claro que no existe una solución militar a una crisis política”, escribió el lunes X el ministro de Asuntos Exteriores del régimen, Abbas Araghchi.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-ataca-a-los-emiratos-arabes-unidos-con-drones-y-misiles-mientras-trump-intenta-reabrir-el-estrecho-de-ormuz-LO20480308

“Mientras las conversaciones avanzan gracias al esfuerzo de Pakistán, Estados Unidos debería tener cuidado de no verse arrastrado de nuevo al atolladero por personas malintencionadas”.

Araghchi también advirtió a los Emiratos Árabes Unidos —que, según se informa, fueron blanco de drones iraníes— y se burló de la iniciativa Proyecto Libertad del presidente Trump para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz.

“El Proyecto Libertad es un Proyecto Punto Muerto”, se burló. El lunes, las fuerzas estadounidenses hundieron siete pequeñas embarcaciones iraníes desplegadas para hostigar a los buques atrapados en el estrecho, mientras que Trump declaró a Fox News que el régimen clerical sería “borrado de la faz de la Tierra” si atacaba a barcos con bandera estadounidense.

“Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes”, dijo Trump al corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst.

“Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases en todo el mundo. Todas están bien equipadas. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario.”

Trump afirmó que el régimen se ha vuelto más “maleable” en lo que respecta a las conversaciones de paz.

Dos destructores de la Armada estadounidense, el USS Truxtun y el USS Mason, lograron transitar por el estrecho a pesar de enfrentarse a una andanada de misiles iraníes, pequeñas embarcaciones y drones, según informaron funcionarios de defensa a CBS News.

Los destructores, apoyados por helicópteros Apache, no fueron alcanzados.

Los helicópteros MH-60 Sea Hawk, los helicópteros AH-64 Apache y los aviones de combate F-16 de la Armada de los Estados Unidos se encuentran entre los más de 100 aviones terrestres y marítimos que apoyan el Proyecto Libertad, que el Comando Central describe como una operación “defensiva”.

Según Trump, Irán ha realizado “algunos disparos” contra buques, incluido un carguero surcoreano.

“¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!”, sugirió Trump en una publicación de Truth Social.

Corea del Sur ha declarado posteriormente que “revisará cuidadosamente” su postura tras confirmar que el buque HMM Namu fue alcanzado.

La huelga provocó una explosión e incendio a bordo, pero Seúl aún no se ha comprometido a unirse a las fuerzas estadounidenses en el estrecho.

Trump afirmó que la Armada estadounidense guiaría a los barcos extranjeros a través del estrecho, según informó Axios , después de que un funcionario estadounidense declarara que los buques de guerra estarían “en las proximidades” si fuera necesario impedir que Irán atacara a los barcos mercantes.

Irán ha advertido que atacará a cualquier fuerza extranjera que se acerque o intente entrar en el estrecho.

“Preservaremos y gestionaremos con firmeza la seguridad del estrecho de Ormuz con toda nuestra capacidad, aconsejando a todos los buques mercantes y petroleros que se abstengan de intentar atravesar el estrecho de Ormuz sin la coordinación con las Fuerzas Armadas (de Irán) allí estacionadas para no poner en peligro su seguridad”, dijo Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbia de Irán.

Una fuente militar iraní declaró a la agencia de noticias estatal Tasnim que Teherán estaba preparado para cualquier escenario.

“Además de disparar contra buques de combate estadounidenses, Irán también ha preparado otros escenarios que pondrá en práctica si es necesario”, afirmaron.

El mes pasado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammed-Bagher Ghalibaf, afirmó que el país se había preparado durante el alto el fuego , antes de amenazar con revelar “nuevas cartas” si se reanudaba el conflicto.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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