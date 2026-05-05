Irán ataca a los Emiratos Árabes Unidos con drones y misiles mientras Trump intenta reabrir el estrecho de Ormuz

De acuerdo con autoridades emiratíes, los sistemas de defensa aérea fueron activados desde las primeras horas del martes para interceptar proyectiles detectados en su espacio aéreo, mientras se emitían alertas a la población civil para resguardarse ante el riesgo de impacto.

La tensión en el Golfo Pérsico escaló de forma abrupta luego de que Irán lanzara una nueva ofensiva con misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos , en un episodio que confirma el deterioro acelerado de la seguridad regional.

El ataque ocurre en un contexto de creciente confrontación indirecta entre Teherán y sus adversarios estratégicos, particularmente Estados Unidos e Israel, aliados clave de Abu Dabi.

La ofensiva marca además la continuidad de una serie de acciones iniciadas un día antes, cuando drones presuntamente iraníes provocaron incendios en buques petroleros y en una de las principales terminales de almacenamiento energético del país, afectando temporalmente la logística de exportación de crudo.

El trasfondo de esta escalada se vincula con los movimientos del expresidente Donald Trump, quien ha impulsado esfuerzos para reabrir y asegurar el tránsito en el estratégico Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Cualquier alteración en esta ruta representa un riesgo inmediato para los mercados energéticos globales, lo que ha elevado la preocupación internacional ante un posible bloqueo o interrupción prolongada.

Analistas advierten que estos ataques no solo buscan enviar un mensaje político y militar, sino también presionar en el tablero geopolítico, donde el control de rutas energéticas y la influencia regional son factores clave.

La reiteración de ofensivas en días consecutivos sugiere una estrategia de desgaste que podría derivar en una respuesta más contundente por parte de sus rivales, incrementando el riesgo de un conflicto de mayor escala en Medio Oriente.

En este escenario, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que cualquier escalada adicional podría tener repercusiones directas en los precios del petróleo, la seguridad marítima y la estabilidad global.