Irán denuncia ataque contra sitio nuclear en construcción

El Comando Central de Estados Unidos indicó en un comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”.

Estados Unidos lanzó el domingo más bombardeos a Irán en respuesta a la muerte de soldados estadounidenses.

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Añadió que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

La agencia de energía atómica de Irán señaló que los bombardeos estadounidenses tuvieron como objetivo el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste, reportó la televisión estatal.

Imágenes satelitales de Planet Labs PBC del sitio de la central nuclear de Darkhovin mostraron despeje de tierra pero poca construcción hasta el 9 de julio. Irán no había anunciado previamente que hubiera sido alcanzado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detalló que el sitio, en las “etapas muy tempranas de construcción”, no contenía material nuclear cuando el organismo de control de la ONU lo visitó por última vez.

Por su parte el ejército de Jordania informó que derribó varios misiles iraníes. El país alberga importantes bases estadounidenses y depende de sistemas de defensa aérea de Estados Unidos.

Durante los más recientes combates, Irán ha centrado los ataques en Estados árabes aliados de Estados Unidos en lugar de Israel, que inició la guerra con Estados Unidos el 28 de febrero.

ATACAB PLANTA DE ENERGÍA EN KUWAIT

Kuwait indicó el domingo que una de las plantas de energía y desalinización de agua del país fue atacada por segunda vez en dos días, lo que provocó incendios. Su Ministerio de Agua y Energía Renovable subrayó que la red eléctrica se mantiene estable. En Kuwait, alrededor del 90% del agua potable proviene de la desalinización.

El secretario general del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de crímenes de guerra por ataques contra infraestructura e instalaciones civiles.

El derecho internacional humanitario generalmente protege la infraestructura civil como puentes y centrales eléctricas de los ataques, pero esos sitios pueden perder la protección si se utilizan con fines militares.

En tales casos, los ataques deben ser proporcionales y minimizar el daño a los civiles.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán para tratar de obligar a Teherán a relajar su control sobre el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Ataques recientes sugieren que el ejército estadounidense está llevando a cabo ese plan.