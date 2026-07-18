Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate por casos de delitos sexuales en Reino Unido

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate por casos de delitos sexuales en Reino Unido
    Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate Vanguardia

Los creadores de contenido de ‘hipermasculinidad’ fueron acusados de explotación sexual en Rumanía en el 2022

El 19 de julio se reportó que los influencers y los creadores de contenido, Andrew y Tristan Tate, fueron arrestados por las autoridades en Estados Unidos, tras ser denunciados por numerosos casos de delitos sexuales.

Los dos hermanos, Andrew y Tristan Tate, conocidos por sus polémicos programas de ‘manósfera’ y de ‘hipermasculinidad’ enfrentan 42 y 17 cargos, respectivamente. En el 2022 fueron arrestados mientras residían en Rumanía. Fueron denunciados por planificar cómo atraer a mujeres para su explotación sexual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/lo-que-sabemos-de-las-declaraciones-que-buscan-eliminar-el-voto-de-la-mujer-en-eu-erika-kirk-y-las-tradwife-GC22204130

Sin embargo, debido a irregularidades legales y procesales, el caso no tuvo seguimiento por las autoridades. Ambos hermanos tienen ciudadanía británica y estadounidense. Su actual arresto ocurrió en Miami, Florida.

La detención de ambos corresponde a una solicitud de extradición por parte de las autoridades del Reino Unido. Se detalló que se han autorizado 38 nuevos cargos en contra de los creadores de contenido, lo que elevó el número total de cargos a 59, 42 contra Andrew Tate y 17 contra Tristan Tate.

La extradición corresponde a una línea de investigación de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire. También se reportaron denuncias desde la Policía de Bedfordshire como a la Policía de Hertfordshire.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencian-a-70-anos-de-prision-a-marlon-botas-por-feminicidio-de-montserrat-bendimes-en-veracruz-KA22228893

Además de ser denunciados por presuntamente estar involucrados en la trata de personas para la explotación sexual, se les vincula a discursos de odio en contra de la mujer.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


acoso sexual
Misoginia
Polémica

Localizaciones


Estados Unidos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre

Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre
COVID-19 en México

Repunte de casos de COVID-19 en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega este domingo a Nueva York previo a la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en Estados Unidos.

Sheinbaum aterriza en Nueva York para acudir al Mundial; es recibida por mexicanos en EU
Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos

Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos
Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum

Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum por mal clima en Nueva York
El cuerpo del exedil fue localizado presuntamente envuelto y con signos de violencia a un costado de la carretera federal 54.

Exalcalde de Sombrerete entre los 10 asesinados en Zacatecas
La lista titulada ‘Los inmigrantes más ricos de Estados Unidos’ y publicada esta semana, incluye a 144 multimillonarios de 45 países.

Publica Forbes la lista de 144 multimillonarios inmigrantes en EU, varios son latinos
Varias mujeres se sientan junto a una pancarta que dice en inglés “Maten a Trump” durante una manifestación progubernamental, el viernes 17 de julio de 2026, en Teherán, Irán.

EU e Irán ya cruzaron las líneas rojas y se encaminan de nuevo a una guerra total