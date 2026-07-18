Arrestan a los influencers Andrew y Tristan Tate por casos de delitos sexuales en Reino Unido

El 19 de julio se reportó que los influencers y los creadores de contenido, Andrew y Tristan Tate, fueron arrestados por las autoridades en Estados Unidos, tras ser denunciados por numerosos casos de delitos sexuales. Los dos hermanos, Andrew y Tristan Tate, conocidos por sus polémicos programas de ‘manósfera’ y de ‘hipermasculinidad’ enfrentan 42 y 17 cargos, respectivamente. En el 2022 fueron arrestados mientras residían en Rumanía. Fueron denunciados por planificar cómo atraer a mujeres para su explotación sexual.

Sin embargo, debido a irregularidades legales y procesales, el caso no tuvo seguimiento por las autoridades. Ambos hermanos tienen ciudadanía británica y estadounidense. Su actual arresto ocurrió en Miami, Florida. La detención de ambos corresponde a una solicitud de extradición por parte de las autoridades del Reino Unido. Se detalló que se han autorizado 38 nuevos cargos en contra de los creadores de contenido, lo que elevó el número total de cargos a 59, 42 contra Andrew Tate y 17 contra Tristan Tate. La extradición corresponde a una línea de investigación de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire. También se reportaron denuncias desde la Policía de Bedfordshire como a la Policía de Hertfordshire.

Además de ser denunciados por presuntamente estar involucrados en la trata de personas para la explotación sexual, se les vincula a discursos de odio en contra de la mujer.