Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

TEHERÁN.-Irán incautó un buque petrolero extranjero que navegaba por el Estrecho de Ormuz, el cual transportaba alrededor de cuatro millones de litros, es decir 25 mil barriles, de combustible de contrabando.

De acuerdo a Mojtaba Ghahramani, jefe del departamento de justicia provincial, las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria incautaron la embarcación.

Añadió que también detuvieron a 16 tripulantes extranjeros, asegurando que se trató de un notable “golpe” para los contrabandistas. No reveló la nacionalidad de los tripulantes ni la bandera del buque.

Fue el mes pasado que Irán confiscó un barco que navegaba por el estrecho Estrecho de Ormuz, asegurando que había cometido violaciones, incluyendo el transporte de cargamento ilegal.

Occidente ha culpado a Irán por una serie de ataques con minas lapa a embarcaciones, los cuales causaron daños en buques petroleros en 2019, así como por un ataque con drones a una embarcación vinculada que cobró la vida de dos tripulantes europeos en 2021.

Cabe destacar que esos ataques comenzaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró durante su primer mandato a Estados Unidos de un acuerdo nuclear entre Irán y potencias mundiales.

Después de varios años de tensiones entre Irán y Occidente, junto con la situación en la Franja de Gaza, Irán libró en junio una guerra a gran escala de 12 días con Israel, cuyos ataques mataron a altos comandantes militares y científicos nucleares. En esa ocasión la respuesta con misiles de Irán mató a 28 personas en Israel.

Por otro lado, Teherán ha amenazado durante mucho tiempo con cerrar el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por donde pasa el 20% de todo el petróleo comercializado.

Asimismo Marina de Estados Unidos ha patrullado desde hace tiempo Oriente Medio a través de su 5ª Flota, con base en Bahréin, para mantener abiertas las vías navegables.