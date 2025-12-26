Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

Internacional
/ 26 diciembre 2025
    Irán incauta un buque petrolero en el estrecho de Ormuz
    Por otro lado, fue en el mes de abril del año 2024 que Irán también incautó el buque de carga MSC Aries, de bandera portuguesa. FOTO: ESPECIAL.

Irán ocasionalmente incauta por cargos similares a embarcaciones que transportan petróleo en la región

TEHERÁN.-Irán incautó un buque petrolero extranjero que navegaba por el Estrecho de Ormuz, el cual transportaba alrededor de cuatro millones de litros, es decir 25 mil barriles, de combustible de contrabando.

De acuerdo a Mojtaba Ghahramani, jefe del departamento de justicia provincial, las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria incautaron la embarcación.

TE PUEDE INTERESAR: Baja en 152 mil personas la población económicamente activa en México respecto de noviembre de 2024

Añadió que también detuvieron a 16 tripulantes extranjeros, asegurando que se trató de un notable “golpe” para los contrabandistas. No reveló la nacionalidad de los tripulantes ni la bandera del buque.

Fue el mes pasado que Irán confiscó un barco que navegaba por el estrecho Estrecho de Ormuz, asegurando que había cometido violaciones, incluyendo el transporte de cargamento ilegal.

Occidente ha culpado a Irán por una serie de ataques con minas lapa a embarcaciones, los cuales causaron daños en buques petroleros en 2019, así como por un ataque con drones a una embarcación vinculada que cobró la vida de dos tripulantes europeos en 2021.

Cabe destacar que esos ataques comenzaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró durante su primer mandato a Estados Unidos de un acuerdo nuclear entre Irán y potencias mundiales.

Después de varios años de tensiones entre Irán y Occidente, junto con la situación en la Franja de Gaza, Irán libró en junio una guerra a gran escala de 12 días con Israel, cuyos ataques mataron a altos comandantes militares y científicos nucleares. En esa ocasión la respuesta con misiles de Irán mató a 28 personas en Israel.

Por otro lado, Teherán ha amenazado durante mucho tiempo con cerrar el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por donde pasa el 20% de todo el petróleo comercializado.

Asimismo Marina de Estados Unidos ha patrullado desde hace tiempo Oriente Medio a través de su 5ª Flota, con base en Bahréin, para mantener abiertas las vías navegables.

Temas


Buque
Contrabando
Petróleo

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños