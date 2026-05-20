Irán promete atacar a naciones fuera de Oriente Medio si Trump cumple su amenaza de ‘gran golpe’

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    Irán promete atacar a naciones fuera de Oriente Medio si Trump cumple su amenaza de ‘gran golpe’
    Una mujer maneja un fusil de asalto tipo Kalashnikov en una clase de entrenamiento con armas en Irán el 19 de mayo de 2026. AP

La amenaza surge después de que Trump reveló que estuvo a punto de cancelar su alto el fuego de seis semanas , pero cambió de opinión en el último minuto con la esperanza de entablar más conversaciones diplomáticas

Irán prometió el miércoles atacar a países fuera de Oriente Medio si el presidente Trump cumple su amenaza de realizar ataques “de gran envergadura” en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la guerra.

“Si se repite la agresión contra Irán, la guerra regional prometida se extenderá esta vez más allá de la región”, declaró la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado difundido por los medios estatales.

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La amenaza surge después de que Trump reveló que estuvo a punto de cancelar su alto el fuego de seis semanas , pero cambió de opinión en el último minuto con la esperanza de entablar más conversaciones diplomáticas.

“Estuve a una hora de tomar la decisión de irme hoy”, dijo Trump a los periodistas el martes.

“Puede que tengamos que darles otro golpe duro. Aún no estoy seguro. Lo sabrán muy pronto.”

El régimen iraní ya ha amenazado repetidamente con tomar represalias por cualquier nuevo ataque, atacando a países de Oriente Medio que albergan bases estadounidenses.

Teherán no dio detalles sobre qué objetivos potenciales atacaría fuera de Oriente Medio.

Esto ocurre mientras miembros de la Guardia Revolucionaria iraní han comenzado a realizar demostraciones públicas en Teherán para mostrar a los lugareños cómo manejar fusiles de asalto tipo Kalashnikov.

En los desfiles que recorren la capital también suelen verse vehículos militares equipados con ametralladoras de la era soviética alimentadas por cinta, en una creciente muestra de desafío contra Estados Unidos.

Por su parte, Trump ha dejado claro que su principal objetivo para poner fin a la guerra se centra en el compromiso de Irán de no buscar armas nucleares.

Sin embargo, un Irán desafiante busca la soberanía sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de los países vecinos, sin hacer concesiones nucleares.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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