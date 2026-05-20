Putin y Xi Jinping elogian los lazos de alto nivel y el creciente comercio energético

La reunión dejó en claro el fortalecimiento de los vínculos entre Moscú y Pekín, particularmente en materia energética y comercial. Tras la ceremonia protocolaria, Xi Jinping aseguró que la relación entre ambas naciones ha alcanzado “el nivel más alto de la historia”, al tiempo que destacó el papel de la cooperación energética como un elemento de estabilidad para la economía bilateral.

El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin , reforzaron públicamente su alianza estratégica durante una reunión de alto nivel celebrada en Pekín, donde ambos gobiernos firmaron más de 40 acuerdos de cooperación en sectores clave como energía, tecnología, comercio e intercambio de medios de comunicación, en un encuentro marcado por el contexto internacional y la reciente visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a territorio chino.

Por su parte, Putin calificó al sector energético como la principal fuerza impulsora de la colaboración ruso-china, destacando el crecimiento en las exportaciones de petróleo y gas natural hacia el gigante asiático.

Durante el encuentro, ambos mandatarios supervisaron la firma de más de cuatro decenas de convenios destinados a ampliar la cooperación en áreas estratégicas.

Además, acordaron extender el tratado de amistad firmado originalmente en 2001, reafirmando una relación política y económica que ha ganado relevancia desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, cuando China se convirtió en el principal socio comercial de Rusia ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.

El fortalecimiento de la alianza ocurre en medio de tensiones internacionales derivadas del conflicto en Oriente Medio. Putin afirmó que Rusia continúa siendo un proveedor confiable de recursos energéticos pese a la incertidumbre global, mientras Xi llamó a un “cese completo de las hostilidades”, al advertir que la inestabilidad regional podría afectar el suministro energético, las cadenas globales de producción y el comercio internacional.

De acuerdo con datos difundidos por medios oficiales chinos, el comercio bilateral entre ambas potencias alcanzó cerca de 228 mil millones de dólares durante 2025, impulsado principalmente por la compra china de petróleo y gas ruso.

Funcionarios del Kremlin señalaron además que las exportaciones petroleras rusas hacia China crecieron significativamente en el primer trimestre de 2026, consolidando a Moscú como uno de los mayores abastecedores energéticos del país asiático.

Aunque no se anunciaron avances visibles sobre el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2 —considerado estratégico por Rusia para incrementar el suministro de gas a China—, Xi adelantó que ambas naciones buscarán acelerar la cooperación en áreas emergentes como inteligencia artificial, economía digital, innovación tecnológica y cadenas industriales.

La visita de Putin también tiene una lectura geopolítica relevante. El encuentro se produjo apenas días después de la presencia de Donald Trump en Pekín, en lo que especialistas consideran una demostración del creciente peso diplomático de China en el escenario internacional.

Analistas interpretan que Pekín busca proyectar una imagen de potencia capaz de mantener relaciones cercanas con actores globales clave, independientemente de las tensiones con Washington.

En el plano político, tanto Xi como Putin reiteraron críticas al unilateralismo y al hegemonismo, en referencias interpretadas como indirectas hacia Estados Unidos. Xi advirtió que el mundo enfrenta el riesgo de regresar a una “ley de la selva” en el ámbito internacional, mientras Putin sostuvo que la cooperación entre Rusia y China representa uno de los principales factores de estabilidad global en un contexto de creciente polarización.

La cercanía entre ambos líderes también volvió a quedar reflejada en el tono personal de sus conversaciones. Putin saludó a Xi como “mi querido amigo”, mientras el mandatario chino se refirió al presidente ruso como “mi viejo amigo”, destacando la importancia de mantener y profundizar la confianza mutua entre ambos gobiernos.

Expertos sostienen que esta relación beneficia políticamente a ambos líderes. Para Putin, el respaldo comercial y energético chino representa una señal de resistencia frente al aislamiento occidental; para Xi, recibir a líderes como Trump y Putin en un corto periodo fortalece su imagen de liderazgo y reconocimiento dentro de la élite política china y ante la comunidad internacional.