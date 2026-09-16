Irán respaldando a los hutíes amenazan ahora la mayor instalación petrolera del mundo

El rápido avance de los hutíes a través de la costa yemení ha permitido que el estrecho de Bab el-Mandeb caiga bajo su control, y el grupo terrorista amenaza el oleoducto más grande del reino y la planta de procesamiento de petróleo en Abqaiq, lo que ha sido comparado con “el Canal de Panamá de los mercados energéticos mundiales” por su impacto.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán , están ahora en condiciones de amenazar el oleoducto de Arabia Saudí, de 1200 kilómetros de longitud, y la mayor planta de procesamiento de petróleo del mundo, lo que aumenta el riesgo para el suministro mundial de combustible.

Mientras tanto, el presidente Trump ha sugerido que la escalada del conflicto es un asunto interno de Yemen y Arabia Saudita que podría resolverse rápidamente.

“Los ataques contra el oleoducto son muy preocupantes... y está claro que se trata de un esfuerzo del Eje de la Resistencia para atacar el petróleo saudí e infligir mayores perjuicios económicos.”

“Existe un problema inherente al intentar defender grandes infraestructuras fijas de los ataques hutíes”, dijo Kelly Campa, jefa del equipo de Oriente Medio del Instituto para el Estudio de la Guerra.

Según expertos en seguridad, se cree que los hutíes están detrás del ataque contra el enorme oleoducto Este-Oeste, que, junto con Abqaiq y otras instalaciones petroleras, constituyen objetivos fáciles para los rebeldes.

¿POR QUÉ ATACAN LOS HUTÍES?

Los rebeldes hutíes alcanzaron notoriedad mundial tras capturar la capital de Yemen, Saná, en 2014, en el marco de una sangrienta guerra civil entre el grupo terrorista respaldado por Irán y el gobierno federal apoyado por Arabia Saudí.

Si bien se acordó un alto el fuego en 2022, la tregua se rompió en julio después de que fuerzas vinculadas a Arabia Saudí bombardearan una pista de aterrizaje cerca de la capital para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Se reveló que el avión transportaba asesores iraníes y equipo militar que sería fundamental para el último ataque de los hutíes.

El incidente desencadenó repetidos ataques contra el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, y contra Arabia Saudí, y el grupo terrorista anunció un bloqueo marítimo a todos los barcos saudíes en el Mar Rojo.

Teherán y los hutíes habían advertido repetidamente que cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb si Estados Unidos continuaba atacando a Irán, y el grupo rebelde desplegó a miles de combatientes en la ciudad portuaria de Mokha durante el fin de semana para afianzar su control sobre la vía marítima.

Desde que Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, Arabia Saudí, uno de los mayores exportadores de crudo del mundo, ha desviado la mayor parte de sus envíos a través del estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, por donde transitan anualmente mercancías por valor de un billón de dólares.

El cierre del estrecho obligaría a los petroleros y buques cisterna comerciales a desviarse hacia el norte a través del canal de Suez, en Egipto, lo que implicaría circunnavegar África y añadir semanas a los viajes de los barcos.

Según la Agencia Internacional de Energía, tras los ataques de los hutíes, las exportaciones de crudo de Arabia Saudí a través de su principal puerto del Mar Rojo cayeron a unos 2,5 millones de barriles diarios el mes pasado, frente a los 4,6 millones de barriles diarios de julio.

Debido a que el estrecho de Bab el-Mandeb es más angosto que el estrecho de Ormuz, con tan solo 20 millas de ancho, no sería posible establecer una ruta de escolta militar segura similar a la que se está llevando a cabo frente a las costas de Omán, advirtió el ISW.

Además de los ataques navales, los hutíes también han atacado la infraestructura energética saudí; por ejemplo, durante el fin de semana, milicias iraquíes respaldadas por Irán atacaron el oleoducto crítico Este-Oeste.

“Esto envía un mensaje que va más allá del estrecho de Ormuz... que el Eje de la Resistencia puede amenazar los mercados energéticos de la región más allá del estrecho”, dijo Campa.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL OLEODUCTO ESTE-OESTE?

El enorme oleoducto Este-Oeste atraviesa la totalidad de Arabia Saudí, lo que permite al reino transportar petróleo crudo entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Durante la guerra, Arabia Saudí desvió unos 4 millones de barriles de crudo al día a través del oleoducto, lo que representa aproximadamente el 4% del suministro mundial de petróleo.

El ISW advirtió que Arabia Saudita tendría que defender cada punto del oleoducto de 745 millas de longitud, “dado que los daños a un solo segmento del oleoducto lo dejarían inoperable en su totalidad”.

Tras el ataque del fin de semana, el oleoducto quedó fuera de servicio, por lo que el puerto saudí de Yanbu solo dispone actualmente de entre cinco y siete días de capacidad de exportación, según informaron fuentes del sector a The Guardian.