Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León

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    Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León
    Diputados de Coahuila celebraron la cancelación del Pase Turístico de Nuevo León, luego de que el Congreso local había solicitado revisar las reglas aplicables a vehículos con placas foráneas. GENERADA CON IA

Una semana antes, el Congreso de Coahuila había aprobado por unanimidad un exhorto para pedir a las autoridades de Nuevo León revisar las reglas del permiso para vehículos foráneos

Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciara la cancelación del Pase Turístico para vehículos con placas foráneas, diputados de Coahuila celebraron la medida, al recordar que una semana antes habían planteado en el Congreso local revisar esta disposición por sus posibles afectaciones a quienes se trasladan entre ambas entidades.

El diputado de Morena Antonio Attolini consideró que la medida representaba una afectación al libre tránsito entre ambas entidades, por lo que calificó el permiso como “un absurdo”.

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Attolini también cuestionó la administración estatal de Nuevo León y sostuvo que el proceso electoral de 2027 marcará el cierre de la actual etapa de gobierno.

“Lo bueno es que el modo party se acaba en 2027 ya con la elección de la nueva gubernatura”, declaró.

El diputado del PAN Gerardo Aguado atribuyó la decisión a las inconformidades manifestadas por distintos sectores de Nuevo León, entre ellos empresarios y ciudadanos.

“Evidentemente, dieron marcha atrás a final de cuentas porque escucharon a los distintos sectores de la población, incluidos los empresarios, incluido por supuesto la clase política de Nuevo León y de vecinos”, señaló.

COAHUILA HABÍA PEDIDO REVISAR EL PASE

El pasado 8 de septiembre, el Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad un exhorto impulsado por la diputada Edna Dávalos para solicitar a autoridades de Nuevo León revisar el marco normativo y la implementación del Pase Turístico para vehículos foráneos.

$!El Congreso de Coahuila había solicitado revisar las reglas del Pase Turístico ante las posibles afectaciones para quienes se trasladan frecuentemente entre la entidad y Nuevo León.
El Congreso de Coahuila había solicitado revisar las reglas del Pase Turístico ante las posibles afectaciones para quienes se trasladan frecuentemente entre la entidad y Nuevo León. HOMERO SÁNCHEZ

La propuesta planteó revisar los mecanismos de aplicación para evitar cargas administrativas o económicas a quienes tienen vehículos registrados en otros estados y se trasladan frecuentemente a Nuevo León sin establecer ahí su residencia.

También en Nuevo León surgieron planteamientos para modificar la medida. El lunes 14 de septiembre, la diputada local Brenda Velázquez propuso sustituir el Pase Turístico por acuerdos con Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí para compartir información vehicular sin obligar a los ciudadanos a realizar un trámite adicional.

Un día después, Samuel García anunció la cancelación del Pase Turístico, cuya aplicación estaba prevista para octubre. El gobernador informó que la medida sería retirada y planteó otorgar facilidades e incentivos para que propietarios de vehículos con placas foráneas regularicen su situación en Nuevo León.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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