Frente frío, monzón y posible ciclón: así cambiará el clima en México este 16 de septiembre, advierte el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para este miércoles 16 de septiembre lluvias puntuales muy fuertes en regiones del noroeste, oriente, sureste y la Península de Yucatán, además de temperaturas de hasta 45 grados Celsius en seis estados. El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. A estos sistemas se sumará una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que ingresará a Sonora y se debilitará gradualmente, aunque continuará generando lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad.

¿DÓNDE HABRÁ LLUVIAS MUY FUERTES ESTE 16 DE SEPTIEMBRE? Los canales de baja presión sobre distintas regiones del país, junto con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, provocarán lluvias en el occidente y sur de México. Además, una masa de aire frío se desplazará sobre el Golfo de México e interactuará con otros sistemas atmosféricos, favoreciendo precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste, incluida la Península de Yucatán. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO PARA ESTE 16 DE SEPTIEMBRE De acuerdo con las previsiones de los organismos meteorológicos oficiales, la ciudad de Saltillo registrará hoy, miércoles 16 de septiembre, un ambiente templado a cálido con una temperatura máxima estimada de 26 °C a 27 °C y una mínima de 16 °C registrada durante las primeras horas de la mañana. La jornada se mantendrá con nubosidad variable durante la mañana y vientos ligeros procedentes del este-noreste con velocidades promedio de 10 a 15 km/h. Para la segunda mitad del día, las autoridades anticipan un incremento en la inestabilidad atmosférica, manteniendo una probabilidad de entre 30% y 50% de chubascos o precipitaciones aisladas hacia la tarde. EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA ESTE MIÉRCOLES EN MÉXICO ES: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Morelos. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones.

TEMPERATURAS DE HASTA 45 °C EN VARIOS ESTADOS A pesar del ingreso de una masa de aire frío que provocará un refrescamiento de las temperaturas en algunas regiones del norte, oriente y centro del país, persistirán valores elevados en distintas entidades. Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California, Sinaloa, noroeste de Durango, noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas. Las temperaturas de 35 a 40 °C se pronostican para Baja California Sur, Sonora, norte de Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y el suroeste del Estado de México se prevén máximas de entre 30 y 35 °C. Por otra parte, las temperaturas mínimas podrían descender hasta entre 0 y 5 °C en zonas serranas de Durango, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

PREVÉN FUERTES RACHAS DE VIENTO Y OLEAJE El SMN pronosticó viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 km/h, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca. También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. En Baja California, Baja California Sur, el Golfo de California, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en las costas de Tabasco y Campeche. Además, se pronostica mar de fondo con olas de 1 a 2 metros en la costa occidental de la Península de Baja California, el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El organismo meteorológico mantiene vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano y de la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de California.

El SMN también señaló que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.