Irán, y el mundo, permanecen en el limbo entre la guerra y la paz

NUEVA YORK- Tan solo en los últimos cinco días, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques con misiles tras el derribo de un helicóptero estadounidense; Israel bombardeó Líbano, lo que provocó una represalia de Irán, y los hutíes, respaldados por Irán, se unieron a la represalia desde Yemen. Luego, en cuestión de horas el jueves, el presidente Donald Trump canceló otro ataque significativo contra Irán y volvió a plantear la posibilidad de un acuerdo de paz, algo a lo que Irán restó importancia.

En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán declararan un alto al fuego de forma nominal, la línea que separa la paz y la guerra prácticamente se ha borrado por completo en todo Medio Oriente, donde ocurren ataques y contraataques junto a promesas de poner fin a las hostilidades que nunca llegan a materializarse. Más que un alto al fuego, se trata de un “fuego menor”, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Incluso si esta vez los combatientes logran alcanzar un marco para un acuerdo, esta zona gris de “ni guerra ni paz” podría persistir durante semanas o meses, según analistas y diplomáticos. Ni Trump ni Irán parecen dispuestos a hacer concesiones significativas en las negociaciones para una tregua a largo plazo, pues hay muchos detalles espinosos por resolver, sobre todo en lo que respecta al futuro del programa nuclear iraní. Tal estancamiento condenaría a Medio Oriente a un purgatorio de violencia esporádica y ansiedad constante. Y obligaría al resto del mundo a enfrentarse a una nueva y cruda realidad económica. Una interrupción prolongada de los envíos de petróleo y gas afectaría las cadenas de suministro mundiales; provocaría escasez de alimentos y haría subir los precios en las gasolineras y en los supermercados. “Hay muchas posibilidades de que el equilibrio actual, o algo parecido, persista”, dijo Caitlin Talmadge, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts quien se especializa en cuestiones de seguridad del golfo Pérsico. “No todas las guerras tienen un final claro”.

Lo que hace que esta guerra sea especialmente complicada es la multiplicidad de combatientes, todos con sus propios intereses, a menudo contradictorios. Trump, ante las elecciones intermedias y los vientos políticos en contra en su país, ha dado señales de que está ansioso por pasar página. Irán, tras haber sufrido terribles bajas, incluida la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, considera que se trata de una guerra de supervivencia y es poco probable que limite su programa nuclear a cambio de un respiro a corto plazo. E Israel considera a Irán una amenaza existencial: sus instalaciones nucleares están enterradas bajo los escombros, pero no han sido destruidas, y sus aliados se están reorganizando en Líbano, Gaza y Yemen. Mientras Trump se enfrenta a Irán, lleva a cabo una negociación paralela con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que alterna entre implorar que no lance ataques en Líbano y defender el derecho de Israel a tomar represalias. Netanyahu se enfrenta a sus propias elecciones, en las que Irán es una importante cuestión pendiente. “Si consigues un alto al fuego pero no una paz duradera, tendrás que vigilar de cerca a Irán”, dijo Charles A. Kupchan, quien trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente Barack Obama. “También podrían seguir las guerras subsidiarias relacionadas con Hamás, Hizbulá y los hutíes”, dijo, en referencia a los aliados de Irán en todo Medio Oriente. Kupchan, ahora profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Georgetown, comparó el reto para Estados Unidos e Israel con “cortar el césped”, una expresión que hace referencia a las ofensivas militares que Israel llevaba a cabo periódicamente en Gaza para debilitar a Hamás antes de que el grupo lanzara su ataque el 7 de octubre de 2023.

Una situación así no carece de precedentes en Medio Oriente. Durante varios años antes de la guerra liderada por Estados Unidos en Irak, el gobierno estadounidense impuso sanciones y estableció zonas de exclusión aérea sobre Irak. Estallaron guerras subsidiarias y las instalaciones militares estadounidenses fueron objeto de ataques, sobre todo en el año 2000, cuando el USS Cole fue atacado en un atentado suicida perpetrado por terroristas de Al Qaeda en Adén, Yemen. Lo que diferencia este conflicto de los anteriores es el estrecho de Ormuz. Irán, al cerrarlo, ha ejercido una nueva y devastadora forma de presión, aunque todavía no haya conseguido obligar a Trump a aceptar un acuerdo de paz. El tráfico marítimo comercial sigue prácticamente suspendido. El derribo del helicóptero Apache, del que Estados Unidos culpó a Irán, es un recordatorio de los riesgos que entraña el plan de la Marina estadounidense para ayudar a garantizar el paso de los barcos por el estrecho. “Se trata más de una medida temporal que de una situación duradera”, dijo Martin Kelly, director de asesoría de EOS Risk Group, una consultora con sede en el Reino Unido.