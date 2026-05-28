Israel asesina a un alto cargo financiero de Hamás que canalizó millones al ala militar del grupo terrorista

Ihab Khrizim murió el martes en Khan Yunis, ciudad situada en el sur de la Franja de Gaza y la segunda más grande de Gaza, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que afirmaron que el ataque supone un duro golpe para los intentos de “rehabilitación” del grupo terrorista.

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a un alto cargo financiero de Hamás que canalizaba millones de dólares al brazo militar del grupo terrorista, según confirmaron funcionarios el jueves.

Según el ejército israelí, Khrizim era responsable de “gestionar la transferencia de millones de dólares al brazo militar de Hamás” y continuó “violando el acuerdo de alto el fuego”.

“Sus acciones permitieron la promoción y ejecución de complots terroristas en el plazo inmediato contra las fuerzas de las FDI que operaban en la Franja de Gaza y contra civiles del Estado de Israel.

“La eliminación de Khrizim supone un duro golpe para los intentos de rehabilitación y fortalecimiento de la organización terrorista Hamás”.

Funcionarios militares israelíes compartieron imágenes que mostraban a las fuerzas armadas apuntando a un automóvil antes de llevar a cabo un ataque.

El coche se incendió y una densa humareda salió del vehículo.

El ejército israelí anunció que el terrorista de Hamás Mohammed al-Habash, que fabricaba armas para el grupo terrorista, también había muerto.

Mohammed Odeh, una figura clave en el brazo militar de Hamás, vinculado al ataque del 7 de octubre de 2023, murió el martes junto con su esposa y dos de sus hijos.

Odeh dirigió la unidad de inteligencia de Hamás durante la masacre y había sido nombrado aproximadamente una semana antes para reemplazar a Izz al-Din al-Haddad, quien murió en un ataque israelí en Gaza el 15 de mayo.