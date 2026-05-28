Israel asesina a un alto cargo financiero de Hamás que canalizó millones al ala militar del grupo terrorista

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    Israel asesina a un alto cargo financiero de Hamás que canalizó millones al ala militar del grupo terrorista
    Funcionarios militares israelíes compartieron imágenes que mostraban a las fuerzas armadas apuntando a un automóvil antes de llevar a cabo un ataque. AP

La eliminación de Odeh fue celebrada por el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, quien afirmó que el terrorista se encontraba ahora “en las profundidades del infierno”

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a un alto cargo financiero de Hamás que canalizaba millones de dólares al brazo militar del grupo terrorista, según confirmaron funcionarios el jueves.

Ihab Khrizim murió el martes en Khan Yunis, ciudad situada en el sur de la Franja de Gaza y la segunda más grande de Gaza, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que afirmaron que el ataque supone un duro golpe para los intentos de “rehabilitación” del grupo terrorista.

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Según el ejército israelí, Khrizim era responsable de “gestionar la transferencia de millones de dólares al brazo militar de Hamás” y continuó “violando el acuerdo de alto el fuego”.

“Sus acciones permitieron la promoción y ejecución de complots terroristas en el plazo inmediato contra las fuerzas de las FDI que operaban en la Franja de Gaza y contra civiles del Estado de Israel.

“La eliminación de Khrizim supone un duro golpe para los intentos de rehabilitación y fortalecimiento de la organización terrorista Hamás”.

Funcionarios militares israelíes compartieron imágenes que mostraban a las fuerzas armadas apuntando a un automóvil antes de llevar a cabo un ataque.

El coche se incendió y una densa humareda salió del vehículo.

El ejército israelí anunció que el terrorista de Hamás Mohammed al-Habash, que fabricaba armas para el grupo terrorista, también había muerto.

Mohammed Odeh, una figura clave en el brazo militar de Hamás, vinculado al ataque del 7 de octubre de 2023, murió el martes junto con su esposa y dos de sus hijos.

Odeh dirigió la unidad de inteligencia de Hamás durante la masacre y había sido nombrado aproximadamente una semana antes para reemplazar a Izz al-Din al-Haddad, quien murió en un ataque israelí en Gaza el 15 de mayo.

“Odeh fue responsable del asesinato, secuestro y heridas infligidas a muchos ciudadanos israelíes y soldados de las FDI”, declaró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La eliminación de Odeh fue celebrada por el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, quien afirmó que el terrorista se encontraba ahora “en las profundidades del infierno”.

El miércoles se celebró un funeral conjunto en la ciudad de Gaza, donde los asistentes corearon consignas y dispararon al aire.

Los cuatro cuerpos estaban cubiertos con las banderas verdes del grupo terrorista.

Los asesinatos se produjeron mientras los musulmanes se preparaban para las festividades de Eid al-Adha, una celebración de cuatro días conocida como la “Fiesta del Sacrificio”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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