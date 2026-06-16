Israel, de iniciar una guerra a verse arrastrado a su final

JERUSALÉN- El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron conjuntamente la guerra contra Irán. Más de cien días después, expertos israelíes ven en el memorando alcanzado por las partes un acuerdo que deja a Israel fuera de la mesa, teniendo que recalibrar su rivalidad regional con la República Islámica y con la invasión del Líbano como un cabo suelto en la tregua. La firma del memorando y su entrada en vigor está prevista para este viernes en Ginebra, y aunque no han trascendido sus detalles sí se espera que implique el cese de las hostilidades regionales y la reapertura del estrecho de Ormuz.

ISRAEL EN MEDIO ORIENTE, EL “DÍA DESPUÉS” Según explicó a EFE Liora Hendelman-Baavur, investigadora asociada del Centro Alliance para Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, el resultado más probable de la firma podría describirse como un periodo de “reajuste”. De sellarse y cumplirse finalmente el memorando, las potencias antagónicas de Medio Oriente pasarán “del enfrentamiento militar directo a una fase familiar de competición estratégica”, marcada por una rivalidad diplomática, de inteligencia y económica.

Los intereses de ambos países, apunta Hendelman-Baavur, no variarán: la República Islámica mantendrá sus aspiraciones regionales, marcadas por la financiación de una red de grupos aliados como Hizbulá en el Líbano o los hutíes de Yemen; mientras que Israel seguirá articulando un discurso en torno a considerar a Irán una amenaza nuclear inminente. Mientras Israel e Irán recalibran su rivalidad regional, la exoficial del Mosad y experta en Irán Sima Shine traslada el foco al Golfo pérsico. “Las relaciones entre Irán y los Estados del Golfo serán un tema candente a partir del ‘día después’”, afirma en un encuentro digital con periodistas. Aunque Teherán lanzó ataques con miles de drones y misiles contra estos países, “los Estados del Golfo entienden que no tienen alternativa a su vecino superpotencia regional, Irán, y por tanto intentarán encontrar la forma de mejorar relaciones”.

Una mejora que podría poner en riesgo las aspiraciones conjuntas de EE.UU. e Israel de sumar más Estados a los Acuerdos de Abraham. EL CABO SUELTO DEL LÍBANO Irán insiste en que el memorando de entendimiento debe implicar un cese de las hostilidades en todos los frentes regionales, el Líbano incluido.