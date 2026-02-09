Israel captura a un aliado de Hamás en Líbano mientras dron ataca aldea

BEIRUT.-En una operación en el sur de Líbano la madrugada del lunes, las fuerzas israelíes capturaron a un funcionario local de un grupo islamista suní y aliado del grupo armado palestino Hamás y lo llevaron a Israel para ser interrogado, informaron el ejército israelí y medios estatales libaneses.

También el lunes, un dron israelí atacó un automóvil en la aldea libanesa sureña de Yanouh, matando a tres personas, incluido un niño de 3 años , según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, citando al Ministerio de Salud .

TE PUEDE INTERESAR: UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp

El ejército israelí dijo más tarde que atacó al jefe de artillería de Hezbollah, Ahmad Salami. Dijo que estaba al tanto de una “afirmación de que murieron civiles no involucrados” y que el caso está bajo revisión.

Según la agencia NNA, Atwi Atwi, un funcionario local del grupo islamista suní al-Jamaa al-Islamiya, o Grupo Islámico, fue capturado en la aldea sureña de Hebbarieh, en la región de Hasbaya y cerca de la frontera con Israel.

El Grupo Islámico condenó la captura, diciendo que era parte de los ataques diarios de Israel y las violaciones de la soberanía libanesa. Hizo un llamado al estado libanés para que trabaje por la liberación de Atwi.

Grupo Islámico es la rama libanesa de la Hermandad Musulmana, un grupo político panislamista, con un ala armada en Líbano conocida como las Fuerzas Fajr.

Después del estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, las Fuerzas Fajr se sumaron al grupo militante chií libanés Hezbollah, lanzando cohetes a través de la frontera hacia Israel que, según dijeron, eran una forma de apoyo a Hamás en Gaza.