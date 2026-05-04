Viva Aerobús deja varada a activista con insuficiencia renal en el AIFA

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    Viva Aerobús deja varada a activista con insuficiencia renal en el AIFA
    La activista pidió intervención de Conapred y Profeco para revisar protocolos de atención a pacientes. ESPECIAL
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Samara Martínez denunció que la aerolínea le impidió abordar con un dispositivo médico necesario para su salud

CDMX.- La activista Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, denunció que fue discriminada por Viva Aerobús, luego de que personal de la aerolínea no le permitió abordar un vuelo con un dispositivo médico para atender la insuficiencia renal que padece.

Martínez difundió un video en redes sociales en el que afirmó que quedó varada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras presentarse a las 06:00 horas para tomar el vuelo que había comprado desde hacía aproximadamente un mes.

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“Viva Aerobús me discriminó por estar enferma y no me dejó abordar mi vuelo a casa y estoy varada en el AIFA”, acusó la activista al explicar lo ocurrido.

La denunciante señaló que la aerolínea argumentó no contar con los protocolos necesarios para transportar la máquina que utiliza por su condición médica, pese a que propuso distintas opciones para llevar el equipo.

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“Por más que expliqué la situación una y mil veces y di diferentes opciones para poder transportar mi máquina, e incluso, llevármela en las piernas, no me pudieron apoyar, porque no hubo la empatía necesaria”, afirmó.

Samara Martínez aseguró que se comunicó con atención al cliente y que no recibió una respuesta satisfactoria, además de que la empresa no le reembolsó el costo del boleto, situación que calificó como frustrante.

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La activista acusó también comentarios sarcásticos y discriminatorios por parte de personal de la aerolínea, al señalar que le preguntaron si en la maleta llevaba “órganos vivos”.

Martínez pidió la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Procuraduría Federal del Consumidor para atender su caso y revisar la actuación de la aerolínea.

La impulsora de la Ley Trasciende llamó a visibilizar la necesidad de que las aerolíneas cuenten con protocolos adecuados para personas con discapacidades visibles, no visibles y enfermedades, a fin de evitar que otros pacientes enfrenten situaciones similares.

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