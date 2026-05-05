¡Portafolios con cash! Loret revela cómo el Cártel de Sinaloa financiaba a los hijos de AMLO desde el gobierno de Rocha

CDMX.- Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán habrían recibido “portafolios con cash” provenientes del Cártel de Sinaloa, revela el periodista Carlos Loret de Mola, quien vincula estos presuntos flujos de dinero con una red de financiamiento ilícito operada durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. De acuerdo con su columna Historias de Reportero, el encargado de hacer estas entregas era Enrique Díaz Vega, entonces secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa y operador clave entre la organización criminal y el gobierno de Rocha.

Según testimonios integrados en investigaciones de Estados Unidos –detalla el periodista–, Díaz Vega entregaba dinero en efectivo a Andy y Bobby para aceitar un esquema de lavado de dinero disfrazado de contratos de obra pública y medicinas. Díaz Vega “‘les entregó el dinero en sus manitas’ a los hijos de López Obrador, Andy y Bobby López Beltrán. Y los juniors del presidente hicieron negocios con todo: obra pública, medicinas, equipamiento hospitalario. Cuando los hijos de AMLO no podían, entraba al quite Amílcar Olán, su operador financiero. Y sabían perfectamente de dónde venía ese dinero”, advierte el conductor del noticiero de Latinus. El exsecretario de Finanzas de Rocha Moya figura entre los 10 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por colaborar estrechamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Entre los cargos que presentaron contra él se encuentran los delitos de conspiración para el narcotráfico, corrupción y protección política, así como interferencia electoral y delitos relacionados con armas. FLUJO DE EFECTIVO: DE CULIACÁN A LA CDMX El periodista detalla, citando fuentes de primer nivel con acceso al expediente estadounidense, que el dinero del narcotráfico llegaba a manos de los hijos del entonces presidente de dos formas: mediante visitas directas que ellos hacían a Sinaloa, donde eran recibidos por el gobernador Rocha Moya, o a través de vuelos hacia la Ciudad de México. “Me relatan que a veces los hermanos López Beltrán visitaban Sinaloa. El gobernador los recibía personalmente. Caray, eran los hijos del presidente en turno. Cuando ellos no volaban a Sinaloa, los portafolios con cash aterrizaban en la Ciudad de México. Quien coordinaba esos envíos de dinero era Díaz Vega”, refiere. La investigación de Estados Unidos señala que Andrés y Gonzalo López Beltrán utilizaron estos recursos para consolidar negocios en sectores estratégicos con ayuda de su operador financiero, Amílcar Olán, quien, de acuerdo con reportes periodísticos, salió de México a mediados de 2025.

DÍAZ VEGA: EL ARQUITECTO DEL LAVADO DE DINERO Según las fuentes citadas por Loret de Mola, Díaz Vega aprovechó su experiencia empresarial para construir una estructura de empresas fachada que servía al Cártel de Sinaloa para blanquear capitales. “Ahí fue donde fluyeron los contratos de obra pública, las empresas fachada, permisos para desarrollar tierras, permisos para explotación en Mazatlán, etc.”, menciona el periodista. La relación de complicidad entre Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa, como menciona el Loret de Mola, quedó plasmada en el resumen de la acusación del gobierno de Estados Unidos contra diez funcionarios de esa entidad, donde Díaz Vega era el enlace financiero. “Después del pacto entre Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa, en una reunión previa a las elecciones de 2021, que fue ampliamente relatada en las 34 páginas del resumen de la acusación del gobierno de Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos, Díaz Vega quedó a cargo de mantener aceitada la relación”, señala en sus Historia de Reportero.

El editorialista también destaca en su artícilo la sospechosa salida de Díaz Vega del gabinete de Rocha Moya el 3 de julio de 2024, apenas tres semanas antes de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera capturado y entregado a las autoridades estadounidenses: “Unos dicen que se fue porque le resultó insostenible mantener el cumplimiento de los compromisos económicos y empezó a temer por su propia seguridad ante la incapacidad de cumplir. Otros dicen que se fue porque la vio venir”. Los hijos de López Obrador no figuran, hasta el momento, en las denuncias hechas recientemente por el Departamento de Justicia, pero desde el sexenio pasado existen revelaciones periodistica que señalan a los hijos de expresidente de crear una presunta red de tráfico de influencias y negocios ilícitos al amparo de la administración de su padre. Quienes encabezan la lista de funcionarios señalados por EU son el gobernador Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza; los primeros dos ya pidieron licencia temporal mientras las autoridades mexicanas realizan las investigaciones correspondientes. Aunque Estado Unidos solicitó ya su detención con fines de extradición, el gobierno mexicano se niega a proceder argumentado que no existen pruebas de las acusaciones.

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