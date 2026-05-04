Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York
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El regreso de figuras como Beyoncé, Katy Perry se complementó el evento en Nueva York con estrellas modernas como Lis,a Jisoo, Sabrina Carpenter y más
/ 4 mayo 2026
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Se esperaba un evento deslumbrante, con apuestas originales de la mano de las clásicas marcas y la combinación del arte en la moda, y al parecer se cumplió en la edición 2026 de la Met Gala.
Este año el evento tuvo como organizadoras a verdaderas amantes de la moda: Nicole Kidman, Vanessa Williams y claro Anna Wintour quien sigue dejando su sello en el icónico evento anual.
Apuestas arriesgadas y originales como la de Heidy Klum, Bad Bunny o Katy Perry, hasta interpretaciones de joyas del arte como Anne Hathaway, Kim Kardashian y la mismísima Madonna y un séquito de personas que cumplió el objetivo.
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