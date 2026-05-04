Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York

Met Gala 2026: arte, moda y estrellas brillan en Nueva York

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Israel García
por Israel García

El regreso de figuras como Beyoncé, Katy Perry se complementó el evento en Nueva York con estrellas modernas como Lis,a Jisoo, Sabrina Carpenter y más

Show
/ 4 mayo 2026
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Se esperaba un evento deslumbrante, con apuestas originales de la mano de las clásicas marcas y la combinación del arte en la moda, y al parecer se cumplió en la edición 2026 de la Met Gala.

Este año el evento tuvo como organizadoras a verdaderas amantes de la moda: Nicole Kidman, Vanessa Williams y claro Anna Wintour quien sigue dejando su sello en el icónico evento anual.

Apuestas arriesgadas y originales como la de Heidy Klum, Bad Bunny o Katy Perry, hasta interpretaciones de joyas del arte como Anne Hathaway, Kim Kardashian y la mismísima Madonna y un séquito de personas que cumplió el objetivo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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