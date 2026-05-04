Beca Rita Cetina 2026: cuándo recibirán el primer pago alumnos de primaria

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de escuelas públicas. Su objetivo principal es reducir el abandono escolar mediante un apoyo económico bimestral, que permite a las familias cubrir gastos básicos relacionados con la educación. En 2026, este programa avanza en su expansión al incluir a niñas y niños de primaria, sumándose a los beneficiarios de secundaria que ya reciben este apoyo.

¿Cuándo llega el primer pago de la Beca Rita Cetina? Aunque el programa ya inició con entregas en meses anteriores, es importante considerar que durante mayo no habrá pagos para los beneficiarios, ni de la Beca Rita Cetina ni de la Beca Benito Juárez. De acuerdo con el calendario oficial: - El último depósito se realizó en abril - El próximo pago está previsto para junio - No habrá depósitos en julio y agosto, debido al periodo vacacional Esto significa que los estudiantes de primaria incorporados recientemente deberán esperar al siguiente ciclo de pagos para recibir su apoyo económico. ¿Por qué no hay pago en mayo? La distribución de las becas se realiza de manera bimestral y bajo un calendario previamente establecido. En este caso, mayo no forma parte del periodo de dispersión, ya que los pagos se concentran en meses específicos para facilitar la organización administrativa del programa.

Cómo se entregan los pagos de la beca Los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizan siguiendo un orden basado en la inicial de la CURP de cada beneficiario. Este sistema permite escalonar los pagos y evitar saturación en los puntos de cobro. Es importante que los beneficiarios: - Revisen constantemente los canales oficiales - Verifiquen su información registrada - Estén atentos al calendario de pagos actualizado - Impacto de la Beca Rita Cetina en México La implementación de este programa ha tenido un crecimiento significativo. Actualmente: - Más de 8.4 millones de estudiantes de primaria ya reciben este apoyo - Se suman más de 5.5 millones de alumnos de secundaria - La meta es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primaria Este alcance posiciona a la Beca Rita Cetina como uno de los programas educativos más relevantes en el país, con el potencial de beneficiar a más de 20 millones de personas en total.

Dónde consultar dudas sobre la beca Para resolver cualquier duda o aclaración, los beneficiarios pueden acudir a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. También está disponible la línea telefónica 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas. La Beca Rita Cetina representa un apoyo clave para miles de familias en México. Aunque en mayo no habrá depósitos, el siguiente pago en junio será fundamental para los estudiantes de primaria que comienzan a integrarse a este programa. Mantenerse informado será clave para aprovechar este beneficio sin contratiempos.

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