Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 21 enero 2026
    Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima
    La central nuclear Kashiwazaki-Kariwa de Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. se ve en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el miércoles 21 de enero de 2026. Foto: AP/Chiaki Ueda/Kyodo News

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de una falla en una alarma

TOKIO- La compañía eléctrica japonesa TEPCO reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.

TE PUEDE INTERESAR: Veta Japón por primera vez un reactor nuclear con las normas de seguridad posteriores a Fukushima

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de una falla en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, aprobó el pasado mes de diciembre la reactivación del sexto reactor de la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.

$!Protesta contra el reinicio del reactor número 6 en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings.
Protesta contra el reinicio del reactor número 6 en la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings. Foto: AP/Eugene HoshikoP

Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha.

Por su capacidad de más de 8 mil megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.

Se trata el primer encendido de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre atómico de 2011, desatado por el gran terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

TE PUEDE INTERESAR: 10 años después del accidente en Fukushima aún no se conocen sus efectos en la salud

El desastre nuclear llevó a crear protocolos de seguridad más estrictos para todas las plantas del país, que debieron suspender sus operaciones hasta atenerse a los nuevos estándares. Japón reanudó en 2015 su primer reactor tras la crisis

La reactivación tiene lugar entre la preocupación por las condiciones de seguridad de la planta nuclear de Hamaoka, gestionada por la Chubu Electric Power, debido a las sospechas de que la empresa que opera la central presentó datos erróneos sobre su capacidad de resistir terremotos.

La semana pasada, la Autoridad de Regulación Nuclear japonesa (NRA) suspendió la revisión para reactivar esta planta situada al suroeste de Tokio, parada desde 2011 y considerada como una de las instalaciones atómicas potencialmente más peligrosas del mundo debido a que está situada en una zona en la que se juntan cuatro grandes placas tectónicas.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Energía nuclear
Plantas Industriales

Localizaciones


Japón

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo