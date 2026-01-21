Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

TOKIO- La compañía eléctrica japonesa TEPCO reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar.

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de una falla en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, aprobó el pasado mes de diciembre la reactivación del sexto reactor de la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.