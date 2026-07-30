Juez de EU sentencia a 15 años de prisión al padre del autor de un tiroteo escolar

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    Juez de EU sentencia a 15 años de prisión al padre del autor de un tiroteo escolar
    El sentenciado había regalado a su hijo en NAvidad el rifle con el que perpetró el tiroteo escolar en 2024. AP

La condena fue emitida por no buscar ayuda para su hijo cuando dio señales de alarma y no le impidió el acceso a las armas

MIAMI.- A quince años de prisión fue sentenciado el padre de Colt Gray, el joven que a los 14 años mató a cuatro personas en su escuela del estado de Georgia, por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Fue durante la sentencia que el juez Nicholas Primm del Tribunal Superior del condado de Barrow manifestó al padre “Es evidente que usted fracasó como padre. No proporcionó un hogar estable.

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No mantuvo bajo control los problemas ni lo que los niños estaban presenciando; no inscribió a Colt en las actividades en las que un niño debería estar, donde pudiera relacionarse con otros niños en persona, donde se sintiera amado, donde se sintiera aceptado”, agregó.

Sin embargo, aclaró que ninguno de estos motivos fue la causa de su condena, sino el hecho de que no vio las luces de advertencia “que parpadeaban cada vez más fuerte”, no buscó ayuda para su hijo y no le impidió el acceso a las armas.

Cabe recordar que Colt mató a cuatro personas e hirió a otras nueve en la escuela secundaria Apalachee High School, en la ciudad de Winder, utilizando un rifle semiautomático estilo AR-15.

La masacre fue planeada durante los meses previos, según la información que contenían varios cuadernos del menor, que sentía fascinación por los autores de algunas matanzas escolares anteriores.

En ese sentido Colt fue condenado por el mismo juez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Colin Gray estaba acusado de 27 cargos, entre ellos homicidio en segundo grado y crueldad contra menores

Aunque el juez resaltó que ninguno de los cargos contra exigían prisión preventiva obligatoria, señaló que todos ellos eran “una forma de negligencia penal”, por lo que lo condenó a quince años de cárcel.

Además, advirtió de que Colin debería haber tomado medidas para evitar los asesinatos, como ocultar la munición, guardar el arma en una caja fuerte, o dársela a otra persona mientras su hijo necesitaba ayuda”. ”Pero no lo hizo. Si no, no estaríamos aquí”, sentenció.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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