Juez federal acusa al Gobierno de Trump de ‘terrorismo’ contra migrantes en EU

Un juez federal acusó a la administración Trump de aterrorizar a los inmigrantes y violar imprudentemente la ley en sus esfuerzos por deportar a millones de personas.

El juez dijo que la Casa Blanca también había “extendido su violencia contra sus propios ciudadanos”, citando los asesinatos de Renee Good en enero por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Alex Pretti en el mismo mes por la Patrulla Fronteriza, ambos ciudadanos estadounidenses y ambos protestando en Minneapolis.

“Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada”, afirmó la jueza de distrito estadounidense Sunshine Sykes en Riverside, California, en una decisión mordaz.

Sykes dijo que la administración había violado su fallo de diciembre que encontró que estaba negando ilegalmente a muchos inmigrantes detenidos la oportunidad de ser liberados, en medio de niveles récord de inmigrantes ahora detenidos después de haber sido detenidos por varias agencias bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ella ordenó al DHS notificar a los detenidos que podrían ser elegibles para libertad bajo fianza y luego darles acceso a un teléfono para llamar a un abogado dentro de una hora.

Sykes también anuló un fallo de septiembre de un tribunal de inmigración que la administración había citado para continuar su política de detención obligatoria después de arrestar a personas bajo sospecha de estar ilegalmente en Estados Unidos.

El jueves, la Casa Blanca remitió los comentarios al Departamento de Seguridad Nacional. El departamento declaró que la Corte Suprema había anulado reiteradamente las decisiones de tribunales inferiores sobre la detención obligatoria.

“ICE tiene la ley y los hechos de su lado, y se adhiere a todas las decisiones judiciales hasta que finalmente las rechace el tribunal más alto del país”, afirma el comunicado.

Bajo administraciones anteriores, las personas sin antecedentes penales generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos avanzaban en el tribunal de inmigración, a menos que fueran detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. La Casa Blanca de Donald Trump revirtió esa práctica.

Ante el bloqueo del acceso a las audiencias de fianza, miles de inmigrantes presentaron peticiones por separado ante un tribunal federal para solicitar su liberación. Se han presentado más de 20,000 recursos de habeas corpus desde la toma de posesión de Trump, según registros judiciales federales analizados por Associated Press. Un recurso de habeas corpus generalmente exige que las autoridades justifiquen la detención de una persona y argumenten a favor de su liberación.

Los jueces han concedido muchas de esas peticiones, pero luego encontraron que la administración estaba violando sus órdenes de liberar a las personas o brindarles otro tipo de alivio.

Un juez federal de Minnesota tomó el miércoles la inusual medida de encontrar a un abogado de la administración Trump en desacato judicial por el incumplimiento del gobierno de una orden de devolver documentos de identificación a un inmigrante que el juez había ordenado liberar.

Esta semana, un juez federal de Nueva Jersey ordenó a la administración que explicara los procedimientos establecidos para garantizar que las órdenes judiciales en su distrito se cumplan de forma consistente y puntual. El juez federal de distrito Michael Farbiarz declaró el martes que los funcionarios de Trump incumplieron los plazos establecidos por el tribunal para las audiencias de fianza en el tribunal de inmigración en 12 de los aproximadamente 550 casos desde el 5 de diciembre.

“Las órdenes judiciales nunca deben ser violadas”, escribió.

Sykes dictaminó en noviembre y de nuevo en diciembre que la política de detención obligatoria violaba una ley del Congreso. Extendió su decisión a los inmigrantes de todo el país. Sin embargo, el gobierno republicano continuó negando las audiencias de fianza.

Sykes dijo el miércoles que no brindarles a los inmigrantes el debido proceso “daña a sus familias, comunidades y el tejido de esta misma nación”.

También criticó la afirmación de que la ofensiva inmigratoria del gobierno estaba eliminando a los peores criminales, diciendo que la mayoría de las personas arrestadas no encajaban en esa descripción.

“Los estadounidenses han expresado su profunda preocupación por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo”, escribió. “Más allá del terror contra los extranjeros, el poder ejecutivo ha extendido su violencia contra sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good y Alex Pretti en Minnesota”.

Matt Adams, abogado de los demandantes en el proceso ante Sykes, dijo que tenía la esperanza de que su último fallo eliminara la detención obligatoria.

“Ciertamente, en el curso normal de las cosas, los jueces de inmigración volverían a conceder audiencias de fianza”, dijo.