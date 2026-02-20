Así reaccionaron los periódicos europeos al arresto del ex príncipe Andrés

Ni la conmoción ni la trascendencia histórica del arresto de Andrew Mountbatten-Windsor pasaron desapercibidas para la prensa europea. Y si en algo coincidían corresponsales y editorialistas de todo el continente, era en que la detención del ex príncipe había sumido a la monarquía británica en una situación de peligro y vulnerabilidad sin precedentes.

“A pesar de todos los escándalos que han sacudido a la familia real británica durante décadas, no es exagerado decir que el arresto del hermano del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, representa un hito trascendental para la monarquía de Windsor”, dijo El País en un editorial el viernes.

El periódico afirmó que la respuesta del rey a los escándalos que rodean a su hermano –que incluyeron despojarlo de sus títulos– hasta el momento había resultado insuficiente ante lo que se perfilaba como una prueba existencial de la resiliencia de la monarquía.

“Una nueva generación de británicos exige que la realeza se enfrente a la justicia como el resto de los ciudadanos”, declaró. “El heredero al trono, el príncipe Guillermo, ha comprendido aún mejor que su padre que este fue un momento decisivo para la monarquía y ha exigido una respuesta contundente a las presuntas fechorías de su tío Andrés. La declaración del rey, en la que se distancia claramente de su hermano, exige que la ley siga su curso y ofrece a la policía todo su apoyo y cooperación, sugiere que el Palacio de Buckingham comprende que se enfrenta a una prueba crucial en la que debe demostrar su relevancia y adaptabilidad al siglo XXI”.

El Mundo dijo que el arresto de Mountbatten-Windsor, quien siempre ha negado cualquier irregularidad o acusaciones en su contra, había asestado un “golpe histórico” a la monarquía británica, y agregó: “La tarea que ahora enfrenta su hermano de 77 años es la de reconstruir la confianza en una institución sin la cual es imposible entender el Reino Unido”.

El periódico sensacionalista alemán Bild señaló que Mountbatten-Windsor se había convertido en “un paria” y dijo que “la monarquía podría no sobrevivir a esto”, mientras que el Süddeutsche Zeitung lo calificó de “un arresto para los libros de historia”.

Otros se centraron en la dinámica dentro de la familia real. Una caricatura en el periódico belga Le Soir mostraba a la difunta reina Isabel II mirando desde el cielo a un hombre que dos policías conducían frente al Big Ben.

El corresponsal de Le Figaro en Londres, Arnaud de la Grange, afirmó que al menos la difunta monarca no tuvo que soportar los sucesos del jueves. «Muchos británicos creen que fue mejor que la reina Isabel II no hubiera presenciado esto en vida», escribió. «Su ‘hijo predilecto’, el hermano del rey, secuestrado por la policía como si fuera un delincuente común. Para alguien tan preocupado por la imagen de la corona, la conmoción habría sido inmensa».

El corresponsal en Londres del Corriere della Sera, Luigi Ippolito, fue bastante más directo en su evaluación del daño que Mountbatten-Windsor había causado a la dinastía Windsor.

“Todas las familias con una oveja negra son iguales, pero una familia real con una oveja negra tiene sus propios problemas”, escribió. “Y el ex príncipe Andrés, ahora simplemente el Sr. Mountbatten-Windsor —y por unos momentos un preso común— hizo todo lo posible por cumplir ese papel y desprestigiar a sus augustos parientes. Mimado, consentido y halagado durante toda su vida, finalmente se reveló como el gusano que amenaza con derrumbar todo el edificio de la monarquía. ¡Y pensar que era el favorito de Isabel!

El Irish Times afirmó que el arresto de Mountbatten-Windsor era un recordatorio de la importancia de llevar a cabo una investigación exhaustiva del contenido de los archivos de Jeffrey Epstein. «El amplio alcance de los archivos se hace cada vez más evidente en los daños a la reputación, las renuncias y el cuestionamiento de los vínculos con Epstein, revelados en extensos correos electrónicos publicados en la última tanda de documentos», declaró el periódico en un editorial.

Las acciones policiales posteriores tardarán en determinarse, por supuesto. Pero es vital para las víctimas y sus familias que exista una rendición de cuentas legal donde se cometieron los actos delictivos... El camino a seguir, como lo expresó el propio rey británico el jueves, es que ‘la ley debe seguir su curso’.

La Gazeta Wyborcza de Polonia afirmó que el caso Mountbatten-Windsor puso de relieve las diferencias en la forma en que los implicados en los archivos de Epstein estaban siendo obligados a rendir cuentas por sus acciones en el Reino Unido y Estados Unidos.

«El contraste entre el viejo mundo y el nuevo es sorprendente», declaró el periódico, ya que el arresto en el Reino Unido —sin siquiera identificar formalmente al sospechoso— demostró que «las fuerzas del orden independientes estaban haciendo su trabajo» a pesar de su proximidad al jefe de Estado.En Estados Unidos, no se habían realizado arrestos, y altos cargos de la administración parecían minimizar activamente la importancia de los archivos, añadió.

Al otro lado del Atlántico, los villanos de la saga Epstein siguen usando títulos honoríficos como profesor, expresidente o director. Pero aquí, el duque de York y octavo sucesor al trono se ha convertido, simplemente, en el ciudadano Andrew Mountbatten-Windsor. “¿Quién habría pensado que [el tratamiento de] un playboy rico y decadente —el tipo de aristócrata generalmente vilipendiado en los panfletos revolucionarios— resultaría ser la mejor publicidad para la democracia liberal?”