Jurado del caso Lindsay Clancy afirma estar estancado tras varios días de deliberaciones
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El magistrado les recordó la magnitud del proceso, que incluyó semanas de testimonios, más de 80 testigos y alrededor de 300 piezas de evidencia
El futuro judicial de Lindsay Clancy continúa sin definirse. Después de más de 17 horas de deliberaciones, el jurado encargado de decidir su responsabilidad por la muerte de sus tres hijos informó este martes que no ha conseguido alcanzar un veredicto unánime.
La comunicación llegó cerca de las 10:00 de la mañana, cuando los 12 integrantes del jurado —nueve mujeres y tres hombres— hicieron llegar una nota al juez William Sullivan para advertirle que permanecían divididos.
Ante la falta de acuerdo, Sullivan decidió que los jurados regresaran a sus deliberaciones. El magistrado les recordó la magnitud del proceso, que incluyó semanas de testimonios, más de 80 testigos y alrededor de 300 piezas de evidencia.
El caso llegó a manos del jurado el pasado 27 de agosto, después de concluir una extensa etapa de presentación de pruebas en torno a los hechos ocurridos en enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts.
Clancy, de 36 años, enfrenta tres cargos de asesinato relacionados con la muerte de sus hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses. Los menores murieron por estrangulamiento en la vivienda familiar.
La fiscalía sostiene que los hechos fueron premeditados. Según los fiscales, Clancy habría aprovechado que su esposo salió de la casa para comprar comida y medicamentos para atacar a los niños utilizando bandas elásticas de ejercicio.
Después de la muerte de sus hijos, Clancy intentó quitarse la vida. Se provocó heridas en las muñecas y el cuello y posteriormente se lanzó desde una ventana del segundo piso. Las lesiones le provocaron parálisis.
La defensa no niega que Clancy haya sido responsable de las muertes, pero sostiene que no puede ser considerada penalmente responsable por su estado mental en aquel momento. Su abogado, Kevin Reddington, argumentó que padecía una grave combinación de depresión posparto y psicosis.
El punto central del juicio, por tanto, no ha sido únicamente determinar qué ocurrió aquella noche, sino establecer si Clancy tenía la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos.
Por ahora, el jurado deberá continuar evaluando las pruebas antes de que el tribunal pueda conocer su decisión.