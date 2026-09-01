Jurado del caso Lindsay Clancy afirma estar estancado tras varios días de deliberaciones

La comunicación llegó cerca de las 10:00 de la mañana, cuando los 12 integrantes del jurado —nueve mujeres y tres hombres— hicieron llegar una nota al juez William Sullivan para advertirle que permanecían divididos.

El futuro judicial de Lindsay Clancy continúa sin definirse. Después de más de 17 horas de deliberaciones, el jurado encargado de decidir su responsabilidad por la muerte de sus tres hijos informó este martes que no ha conseguido alcanzar un veredicto unánime.

Ante la falta de acuerdo, Sullivan decidió que los jurados regresaran a sus deliberaciones. El magistrado les recordó la magnitud del proceso, que incluyó semanas de testimonios, más de 80 testigos y alrededor de 300 piezas de evidencia.

El caso llegó a manos del jurado el pasado 27 de agosto, después de concluir una extensa etapa de presentación de pruebas en torno a los hechos ocurridos en enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts.

Clancy, de 36 años, enfrenta tres cargos de asesinato relacionados con la muerte de sus hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses. Los menores murieron por estrangulamiento en la vivienda familiar.

La fiscalía sostiene que los hechos fueron premeditados. Según los fiscales, Clancy habría aprovechado que su esposo salió de la casa para comprar comida y medicamentos para atacar a los niños utilizando bandas elásticas de ejercicio.

Después de la muerte de sus hijos, Clancy intentó quitarse la vida. Se provocó heridas en las muñecas y el cuello y posteriormente se lanzó desde una ventana del segundo piso. Las lesiones le provocaron parálisis.