$!¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos

Pero existe una particularidad que distingue este juicio de muchos otros casos de asesinato: la defensa no está intentando convencer al jurado de que Clancy no mató a los niños .

El proceso contra Lindsay Clancy comenzó en julio de 2026 ante el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Massachusetts . La acusada enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos Cora, Dawson y Callan.

Por eso, el juicio no gira únicamente alrededor de lo ocurrido en la casa de Duxbury el 24 de enero de 2023. Gran parte de la batalla legal se está desarrollando alrededor de una pregunta mucho más difícil: ¿en qué estado mental se encontraba Lindsay Clancy cuando mató a sus hijos?

En cambio, si es declarada culpable de asesinato en primer grado, enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional .

En Massachusetts, una declaración de no responsabilidad penal por enfermedad mental no significa simplemente que una persona quede libre. Si el jurado la considera no responsable por razón de enfermedad mental, podría ser internada en una institución psiquiátrica estatal.

Sus abogados sostienen que Clancy estaba atravesando un episodio psicótico relacionado con su estado mental después del nacimiento de su tercer hijo y que, como consecuencia de esa enfermedad, no podía comprender adecuadamente que sus actos eran incorrectos.

Esa diferencia de interpretación es uno de los grandes ejes del juicio.

Para la defensa, demuestra algo completamente diferente: que una mujer que estaba deteriorándose rápidamente pidió ayuda repetidamente y no recibió el tratamiento adecuado.

Para la fiscalía, este antecedente no demuestra que Clancy fuera incapaz de comprender sus actos.

En enero de 2023, Clancy ingresó voluntariamente en McLean Hospital para recibir tratamiento. Permaneció allí solamente unos días antes de regresar a casa.

También buscó asistencia profesional y recibió diferentes diagnósticos y medicamentos, pero, según la defensa, nunca recibió el diagnóstico que realmente necesitaba.

Según los testimonios presentados durante el proceso, Clancy empezó a experimentar una combinación cada vez más grave de ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos, depresión y problemas relacionados con la maternidad. Dormía muy poco.

La defensa está construyendo su caso alrededor de los meses posteriores al nacimiento del tercer hijo.

Sin embargo, después del nacimiento de Callan, la situación comenzó a deteriorarse.

Las personas que conocían a Clancy la describieron durante el juicio como una madre afectuosa, activa y profundamente involucrada en la vida de sus hijos. Su antigua niñera, Elaine Rossi, llegó a describirla como una madre maravillosa que quería a sus hijos.

La familia vivía en Duxbury, una localidad costera de Massachusetts.

Cora , nacida en diciembre de 2017. Dawson , nacido en septiembre de 2019. Callan , nacido en mayo de 2022.

Lindsay Marie Musgrove nació en 1990 y creció en Wallingford, Connecticut. Posteriormente se formó como enfermera y trabajó durante años como enfermera especializada en partos en Massachusetts General Hospital. En 2016 se casó con Patrick Clancy.

LA FAMILIA QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

La defensa acepta esencialmente la secuencia física de los acontecimientos, pero rechaza la conclusión de que Clancy actuara con responsabilidad criminal.

La fiscalía sostiene que Clancy realizó deliberadamente los asesinatos y posteriormente intentó suicidarse.

Cora y Dawson murieron ese día. Callan, que tenía apenas ocho meses, fue trasladado al hospital y murió tres días después.

Dentro de la casa, Patrick encontró a sus tres hijos en el sótano. Los niños habían sido estrangulados utilizando bandas elásticas de ejercicio.

Encontró a Lindsay gravemente herida en el exterior de la vivienda, después de que, según la investigación, hubiera saltado desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio.

Posteriormente, pidió a Patrick que saliera de casa para comprar comida y otros artículos. Patrick regresó poco después.

La tarde del 24 de enero se convirtió en el centro de la acusación. Según la evidencia presentada, Clancy realizó actividades aparentemente normales con sus hijos ese día. Llevó a Cora al pediatra y pasó tiempo con los niños.

EL 24 DE ENERO DE 2023

El juez había limitado previamente la difusión pública de determinadas pruebas extremadamente sensibles, incluyendo material relacionado con las autopsias y la grabación del 911.

Lindsay, que estaba presente en la sala, rompió a llorar y se cubrió el rostro con las manos. También algunos miembros del jurado reaccionaron visiblemente afectados. El juez tuvo que ordenar un receso.

Patrick llegó a gritar que Lindsay había matado a los niños.

Los investigadores reprodujeron la llamada ante el jurado y el momento provocó una fuerte reacción emocional.

Patrick inicialmente intenta despertar a Lindsay, que se encontraba gravemente herida. Después entra en la vivienda y encuentra a sus hijos.

Uno de los momentos más dramáticos del juicio ocurrió cuando el jurado escuchó la llamada que Patrick hizo al servicio de emergencias. La llamada dura aproximadamente siete minutos.

LA LLAMADA AL 911 QUE ESTREMECIÓ AL TRIBUNAL

Desde la perspectiva de la acusación, esa secuencia es compatible con una persona que estaba planificando sus acciones y no con alguien completamente desconectado de la realidad.

Según los fiscales, Clancy llevó a uno de sus hijos al médico, realizó actividades familiares y posteriormente organizó la salida de Patrick de la vivienda.

Una de las piezas de la acusación es el comportamiento del propio 24 de enero.

La fiscalía ha intentado mostrar especialmente que, durante los días previos al asesinato, Clancy podía realizar actividades cotidianas, cuidar a sus hijos y mantener conversaciones coherentes.

Entre los elementos utilizados se encuentran fotografías familiares, actividades realizadas con los niños, comunicaciones, búsquedas en internet, registros médicos y testimonios de personas que interactuaron con ella.

Para ello han presentado una enorme cantidad de evidencia sobre su comportamiento antes, durante y después del crimen.

La estrategia de los fiscales consiste en demostrar que Lindsay conservaba suficiente contacto con la realidad como para tomar decisiones deliberadas.

EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA: NO FUE UN ACTO IMPULSIVO

Los bomberos y paramédicos intentaron reanimarlo, pero finalmente murió. El testimonio de los primeros intervinientes aportó al jurado una reconstrucción directa de los minutos posteriores a los asesinatos.

Mientras tanto, Patrick y los primeros intervinientes bajaron al sótano. Solo Callan presentaba inicialmente signos vitales.

Los primeros agentes que llegaron a la vivienda también declararon durante el juicio. Los policías describieron a Lindsay inconsciente o entrando y saliendo de la consciencia en el exterior de la casa, mientras los servicios de emergencia intentaban atenderla.

LA DEFENSA: UNA ENFERMEDAD MENTAL QUE NADIE RECONOCIÓ A TIEMPO

La defensa plantea una interpretación radicalmente diferente. Su abogado, Kevin Reddington, sostiene que Clancy padecía un trastorno bipolar y que después del nacimiento de Callan desarrolló una forma grave de enfermedad mental posparto.

Según esta teoría, determinados medicamentos que recibió pudieron empeorar su estado. La defensa también cuestiona la calidad de la atención médica que recibió.

Uno de los argumentos más importantes es que los profesionales que la trataron observaron síntomas graves, pero no llegaron al diagnóstico correcto.

La defensa pretende demostrar que existieron señales de alarma suficientes para que los médicos hubieran identificado un trastorno mucho más serio.

CASI 70 TESTIGOS Y TRES SEMANAS DE ACUSACIÓN

La fiscalía terminó su presentación después de aproximadamente 14 jornadas de testimonios. En total, casi 70 testigos habían declarado durante las tres primeras semanas del proceso.

La lista incluyó:

Patrick Clancy. Policías y primeros intervinientes. Médicos y psiquiatras. La antigua niñera de la familia. Profesionales que trataron a Lindsay. Investigadores digitales. Familiares. Personas que conocieron a Clancy antes de los asesinatos.

El resultado fue un retrato extremadamente complejo.

Algunos testimonios ayudaron a la fiscalía a presentar a Clancy como una mujer capaz de funcionar normalmente y tomar decisiones.

Otros reforzaron la idea de que su salud mental se había deteriorado de manera dramática.

LA PSIQUIATRA JENNIFER TUFTS, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

Uno de los testimonios médicos más importantes fue el de la doctora Jennifer Tufts, psiquiatra que trató a Clancy antes de los asesinatos.

La defensa cuestionó duramente sus decisiones clínicas. Uno de los puntos centrales fue el hecho de que gran parte de la atención se realizara mediante consultas virtuales.

También se discutieron los medicamentos prescritos y la evolución de los síntomas de Clancy.

La situación adquirió una dimensión adicional porque Tufts figura entre los profesionales demandados civilmente por Clancy y Patrick Clancy en acciones relacionadas con su tratamiento.

La defensa intenta utilizar este testimonio para plantear una pregunta incómoda:

¿Y si los profesionales que estaban tratando a Clancy tuvieron varias oportunidades para detectar que su enfermedad era mucho más grave de lo que creían?

SUS BÚSQUEDAS EN INTERNET

Otro elemento importante presentado por la fiscalía fue el contenido digital relacionado con Clancy. Los investigadores analizaron su actividad en internet y encontraron búsquedas relacionadas con:

suicidio; depresión; alucinaciones; psicosis; formas de morir; dificultades relacionadas con la maternidad.

También apareció una nota escrita en su teléfono en la que expresaba sentimientos de tristeza y desconexión respecto de Callan.

Para la defensa, esas búsquedas son evidencia del deterioro psicológico. Para la fiscalía, pueden ser interpretadas de manera distinta y no prueban necesariamente que Clancy estuviera psicótica cuando mató a sus hijos.

EL DIARIO Y LAS CONTRADICIONES DE SU ESTADO MENTAL

Durante el juicio también se han utilizado escritos personales de Clancy. Los textos muestran una mujer que se sentía sobrepasada por la maternidad, preocupada por su capacidad para cuidar a sus hijos y cada vez más angustiada.

Pero el hecho de que alguien esté deprimido, ansioso o incluso tenga pensamientos suicidas no significa automáticamente que esté legalmente incapacitado para distinguir entre el bien y el mal.

Y precisamente ahí está la dificultad de la defensa. No basta con demostrar que Clancy estaba enferma.

Sus abogados necesitan convencer al jurado de que su enfermedad alcanzó un nivel que la hacía legalmente irresponsable por sus actos.

EL GIRO DEL 17 DE AGOSTO: LA DEFENSA TOMA EL CONTROL

El 17 de agosto ocurrió uno de los cambios más importantes del proceso. La fiscalía terminó finalmente su presentación. La defensa comenzó entonces a llamar a sus propios testigos.

Y los primeros testimonios fueron especialmente relevantes porque procedieron de personas que conocían a Lindsay antes de los asesinatos.

Entre ellos estuvieron su madre, Paula Musgrove, su hermana Allison Ozga y una antigua compañera de trabajo.

La madre de Lindsay: “tenía pensamientos de hacerles daño”

Paula Musgrove ofreció uno de los testimonios más importantes para la defensa.

Declaró que Lindsay le había hablado sobre pensamientos perturbadores relacionados con sus propios hijos.

También describió una progresiva transformación de su hija: más paranoia, aislamiento, ansiedad y miedo.

Según su testimonio, Lindsay se quejaba de que los medicamentos estaban afectando negativamente su mente.

El objetivo de la defensa es demostrar que las señales existían mucho antes del 24 de enero y que no aparecieron de repente después de los asesinatos.

LA HERMANA TAMBIÉN DESCRIBIÓ EL DETERIORO

Allison Ozga, hermana de Lindsay, corroboró parte de ese relato. Su testimonio se centró en los cambios que observó en Lindsay durante los meses anteriores.

La defensa está utilizando a los familiares para presentar algo que resulta difícil de demostrar únicamente mediante historiales médicos: cómo se comportaba realmente Clancy en su vida cotidiana. La familia describe una transformación progresiva.

La fiscalía, en cambio, ha intentado demostrar que esa transformación no necesariamente equivale a psicosis.

LA ANTIGUA COMPAÑERA DE TRABAJO Y ANDREA YATES

Otro testimonio particularmente llamativo provino de una antigua compañera de trabajo.

La conversación adquirió importancia porque Clancy había hablado de Andrea Yates, la mujer de Texas que en 2001 mató a sus cinco hijos y posteriormente fue declarada no culpable por razón de enfermedad mental.

Según el testimonio, Clancy había expresado incredulidad y horror ante la posibilidad de que una madre pudiera hacer algo semejante.

La defensa utiliza este episodio como evidencia de que Clancy tenía una preocupación previa y personal por la enfermedad mental posparto y los casos de madres que dañaban a sus hijos.

LA EXSUEGRA: “ESTABA ROGANDO POR AYUDA”

El 18 de agosto declaró Susan Clancy, la madre de Patrick. Su testimonio resultó especialmente significativo porque no se trata de alguien que esté defendiendo a Lindsay por una relación distante: conocía personalmente a la acusada y a sus hijos.

Susan describió a Lindsay como una madre amorosa y declaró que estaba “rogando por ayuda” debido a su estado mental.

También habló de sus problemas con el sueño, la medicación y el deterioro que había observado antes de los asesinatos.

Esto aporta un elemento particularmente potente para la defensa: incluso familiares de Patrick han descrito a Lindsay como una mujer que estaba sufriendo gravemente y que buscaba ayuda.

UNA ESCENA POLÉMICA EN EL TRIBUNAL

Durante el interrogatorio de Susan Clancy ocurrió uno de los momentos más controvertidos de la jornada.

La fiscalía comenzó a preguntarle por sus creencias religiosas y llegó a mencionar la consideración del asesinato como “pecado mortal” dentro del catolicismo.

El juez intervino y detuvo esa línea de preguntas, ordenando al jurado que ignorara la cuestión.

El episodio generó críticas de observadores jurídicos, que consideraron que la pregunta podía introducir una valoración moral o religiosa que no correspondía al análisis de la responsabilidad penal.

El testigo que podría convertirse en pieza clave: Paul Zeizel.

Pero el desarrollo más importante de los últimos días probablemente sea el testimonio del psicólogo forense Dr. Paul Zeizel.

Zeizel evaluó a Lindsay poco después de los asesinatos.

La defensa lo llamó para respaldar la teoría de que Clancy sufría psicosis posparto.

Su testimonio introdujo una afirmación extraordinariamente importante:

Clancy le habría contado que escuchó una voz masculina que le ordenaba matar a sus hijos y después suicidarse.

Según Zeizel, esa supuesta voz constituía una alucinación de tipo imperativo: una voz que no solamente se escucha, sino que ordena realizar una acción.

Este elemento es central para la defensa porque podría explicar el comportamiento aparentemente incomprensible del 24 de enero.

Aquí aparece uno de los puntos de mayor confrontación. La fiscalía ha cuestionado el momento en que Clancy comenzó a hablar explícitamente de la voz y de la psicosis.

El problema es que, según evidencia presentada anteriormente, Patrick había dicho a investigadores que nunca había escuchado a Lindsay hablar previamente de voces y que ella no había utilizado antes el término “psicosis”.

Posteriormente, la defensa presentó la explicación de que Clancy sí estaba sufriendo alucinaciones, pero que no necesariamente había sido capaz de comunicarlas correctamente durante las primeras evaluaciones.

El tema será crucial para el jurado:

¿La historia de la voz describe una enfermedad que ya existía o apareció después como explicación de los asesinatos?

La fiscalía intenta acercar al jurado a la segunda interpretación. La defensa, a la primera. El psicólogo dice que no estaba fingiendo

Zeizel también ha declarado que no cree que Clancy estuviera fingiendo sus síntomas.

Cuando la evaluó, se encontraba hospitalizada y físicamente gravemente incapacitada después de su intento de suicidio.

El psicólogo describió que su memoria de los acontecimientos era confusa y fragmentaria y que estaba recibiendo medicación para el dolor.

La defensa busca que el jurado considere que las declaraciones realizadas por Clancy después de los asesinatos son compatibles con una persona que acababa de atravesar un episodio psicótico.

OTRO EXPERTO DE LA DEFENSA CUESTIONA EL TRATAMIENTO MÉDICO

La defensa también llamó al psiquiatra clínico y forense Donald Condie. Condie no trató personalmente a Clancy, pero revisó la información disponible sobre su caso.

Su crítica fue especialmente dura hacia la calidad de los registros médicos.

Describió el expediente como relativamente escaso y señaló que no se habían realizado determinados análisis de sangre que podían haber ayudado a investigar problemas tiroideos u hormonales relevantes para una mujer que acababa de dar a luz.

La defensa utiliza esto para sostener que el tratamiento de Clancy fue incompleto y que los profesionales no investigaron suficientemente las causas de su deterioro psicológico.

EL VERDADERO COMBATE JURÍDICO: ¿ENFERMA O RESPONSABLE?

A estas alturas del proceso, el juicio puede resumirse en dos narrativas completamente distintas.

LA NARRATIVA DE LA FISCALÍA

La acusación intenta demostrar que:

Clancy sabía lo que estaba haciendo. Realizó actividades normales con sus hijos poco antes de los asesinatos. Organizó la salida de Patrick de la vivienda. Tenía capacidad para actuar de manera deliberada. Sus acciones posteriores muestran planificación. La evidencia de enfermedad mental no equivale a una incapacidad legal. La teoría de la psicosis no explica adecuadamente todos sus comportamientos.

Desde esta perspectiva, la enfermedad mental puede haber existido, pero no eliminó su responsabilidad penal.

LA NARRATIVA DE LA DEFENSA

Los abogados de Clancy intentan demostrar que:

su salud mental se deterioró rápidamente después del nacimiento de Callan; sufría insomnio severo; experimentaba pensamientos perturbadores; presentó síntomas depresivos y paranoides; pidió ayuda; recibió múltiples medicamentos; fue hospitalizada poco antes de los asesinatos; existieron indicios de un trastorno bipolar; nunca recibió el diagnóstico adecuado; pudo haber desarrollado psicosis posparto; escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos y suicidarse; los profesionales que la trataron no reconocieron la gravedad de su enfermedad.

La conclusión que quiere obtener la defensa es que Clancy no tenía capacidad suficiente para comprender la naturaleza o la criminalidad de sus actos.

EL PROBLEMA DE LA “NORMALIDAD”

Una de las cuestiones más difíciles para el jurado será reconciliar dos imágenes aparentemente incompatibles.

Por un lado, aparece una madre profundamente deteriorada psicológicamente, con insomnio, ansiedad, pensamientos intrusivos, problemas con la medicación y posibles alucinaciones.

Por otro, existen imágenes y testimonios de una mujer que pocos días antes podía llevar a sus hijos al médico, realizar actividades familiares, conversar con su esposo y desenvolverse aparentemente con normalidad.

La defensa tendrá que explicar por qué ambas cosas pueden coexistir.

La psicosis no necesariamente significa que una persona esté permanentemente desconectada de la realidad.

Y precisamente por eso el debate médico del juicio es tan importante.

LINDSAY REACCIONA FÍSICAMENTE DURANTE LOS TESTIMONIOS

El proceso también ha mostrado el enorme impacto emocional del juicio sobre la propia acusada.

Durante el testimonio sobre las autopsias y las lesiones sufridas por sus hijos, Clancy lloró y llegó a susurrar que no podía continuar.

El tribunal tuvo que interrumpir el procedimiento en determinados momentos.

También reaccionó intensamente cuando se reprodujo la llamada al 911.

Sin embargo, esas reacciones no son por sí mismas una prueba de inocencia o enfermedad mental.

El jurado tendrá que decidir qué valor, si alguno, les concede.

¿QUÉ OCURRE AHORA?

A fecha del 19 de agosto de 2026, el proceso continúa con la defensa.

El miércoles, el Dr. Paul Zeizel regresó al estrado para continuar su testimonio y ser interrogado por la fiscalía. El proceso sigue centrado en la teoría de la psicosis y en la supuesta voz que, según Zeizel, Clancy dijo haber escuchado.

Esto significa que el juicio se encuentra ahora en una fase completamente distinta de la que describes en el texto original.

La fiscalía ya terminó su caso.

Ahora corresponde a la defensa intentar demostrar que Lindsay Clancy padecía una enfermedad mental tan grave que no debe ser considerada penalmente responsable de las muertes.

Después de que la defensa termine de presentar sus testigos, la fiscalía tendrá oportunidad de responder, ambas partes presentarán sus argumentos finales y finalmente el jurado deliberará.

LAS TRES POSIBLES CONCLUSIONES

El resultado del juicio dependerá de cómo interprete el jurado la evidencia sobre el estado mental de Clancy.

1. Culpable de asesinato

Si el jurado considera que Clancy actuó con la intención y el nivel de responsabilidad exigidos por la ley, podría declararla culpable de los tres asesinatos.

La consecuencia sería una pena de cadena perpetua sin libertad condicional.

2. No responsable por enfermedad mental

Si el jurado acepta la teoría de la defensa y determina que Clancy no era penalmente responsable debido a una enfermedad mental, no recibiría una condena penitenciaria convencional.

Eso no significaría simplemente que pudiera abandonar el tribunal.

Podría ser internada en un centro psiquiátrico estatal y permanecer allí bajo un régimen de tratamiento y supervisión.

3. Otra conclusión sobre los cargos

El jurado también tendrá que aplicar las instrucciones específicas del juez a las pruebas y a los elementos legales de los cargos. El caso, por tanto, no se decidirá únicamente mediante una valoración moral de lo ocurrido, sino mediante las reglas de responsabilidad penal aplicables en Massachusetts.

EL JUICIO QUE TRASCIENDE A LINDSAY CLANCY

El caso se ha convertido también en un debate nacional sobre la salud mental materna.

La atención se ha centrado particularmente en la psicosis posparto, una condición poco frecuente pero potencialmente extremadamente grave que puede incluir delirios, alucinaciones, confusión y pérdida de contacto con la realidad.

Especialistas han advertido durante el juicio que no debe confundirse la psicosis posparto con la depresión posparto: son trastornos diferentes y la primera constituye una emergencia psiquiátrica.

La repercusión del caso incluso ha llegado al ámbito político de Massachusetts. Organizaciones dedicadas a la salud mental materna han impulsado propuestas para modificar la manera en que el sistema penal evalúa a madres con posibles enfermedades mentales graves.

LA PREGUNTA QUE DECIDIRÁ EL DESTINO DE LINDSAY

Después de más de tres años de investigaciones, evaluaciones médicas y procedimientos judiciales, el jurado tendrá que resolver una cuestión extraordinariamente compleja.

No se trata solamente de determinar quién mató a Cora, Dawson y Callan. Eso prácticamente no está en disputa en el juicio.

La pregunta será:

¿Qué ocurría dentro de la mente de Lindsay Clancy cuando lo hizo?

La fiscalía quiere que el jurado vea a una mujer que, pese a sus problemas psicológicos, conservaba la capacidad de comprender sus actos y tomó decisiones deliberadas.

La defensa quiere que vea a una mujer cuya enfermedad mental había alcanzado un punto extremo, que pidió ayuda sin recibir el diagnóstico adecuado y que terminó atrapada en un episodio psicótico.

El testimonio de sus familiares, los historiales médicos, las búsquedas digitales, las conversaciones con profesionales, la supuesta voz que le ordenaba matar a sus hijos y las acciones de Clancy durante las horas previas al crimen serán piezas de un mismo rompecabezas.

Y ahora, con la fiscalía fuera del estrado y la defensa presentando su caso, el juicio ha llegado precisamente al momento en que esas dos interpretaciones comenzarán a enfrentarse directamente ante el jurado.